به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ عادل الشعله در سخنرانی روز جمعه خود در شهر قم گفت: متن‌های دینی از گرایش به ستمگر، حتی به اندازه اندک، هشدار داده‌اند و اشاره کرده‌اند که چنین گرایشی به آتش می‌رسد. این نشان‌دهنده خطر جدی این کار است.

وی افزود: یاری رساندن به ستمگر در ستمش، به طریق اولی همین پیامد را دارد و رضایت‌دهنده به ستم دیگران، شریک ستمگر است.

وی اشاره کرد انگیزه‌هایی وجود دارد که ممکن است این رضایت را برای برخی توجیه کند؛ از جمله اختلاف در باور دینی، اختلاف در باور سیاسی، تسلیم شدن در برابر گفتار دینی منحرف، و تأثیرپذیری از رسانه‌های گمراه‌کننده.

وی تأکید کرد: مؤمن باید تسلیم دین خود باشد، نه تسلیم غریزه‌ها و هوس‌های خود. رضایت به ستم حتی در برابر دشمن واقعی هم پذیرفتنی نیست؛ چه رسد به رضایت به ستم دشمن ساختگی که ساخته شده تا دشمنی به جای دشمن واقعی به او معطوف شود.

الشعله مؤمنان و مسلمانان را به آگاهی در برابر آنچه نقشه‌های دشمن برای تسلط بر منابع و سرمایه‌هایشان خواند، فراخواند و گفت: این تسلط در واقع به دست حاکمانی انجام شده که تنها به منافع خود اهمیت می‌دهند.

وی در ادامه سخنان خود، برخی حاکمان را متهم کرد که سرمایه‌های ملت‌ها را برای تضمین بقای خود و حفظ تخت‌هایشان هزینه می‌کنند؛ تا جایی که «مردم را می‌خرند و آنها را ملتی مزدبگیر می‌کنند که وفاداری‌اش به لقمه نانش گره خورده است.»

به گفته او، این وضعیت با باور سیاسی و دینی تکفیری تغذیه می‌شود که «از مسلمان دشمن می‌سازد و از دشمن صهیونیستی دوست.»

ستم و انحصار قدرت؛ دشمن واقعی

الشعله معتقد است «دشمن واقعی» دشمن بیرونی ساختگی نیست، بلکه ستم و سیاست انحصار قدرت است.

به گفته اوی، آنچه در بحرین رخ می‌دهد، از جمله «سیاست تسلط بر امور و منافع طایفه شیعه و سیاست سرکوب عالمان این طایفه»، نمونه‌ای از انحصار قدرت و ستم است.

وی آنچه رخ می‌دهد را «ستم آشکار و صریح» توصیف کرد و گفت: این ستم در اصل اتهام‌هایی که به عالمان شیعه وارد شده، در شیوه بازداشت‌ها که به گفته او همراه با هتک حرمت خانه‌ها و ساکنانشان و ضبط اموال بوده، در شکنجه و رفتار تحقیرآمیز در هنگام بازداشت و همچنین در شیوه‌های بازجویی و محاکمه نمایان است.

وی گفت: همه این ستم‌ها ساخته شده تا شرایطی فراهم شود که قدرت بر امور طایفه تسلط یابد، بدون آنکه صدای اعتراض یا ناخشنودی وجود داشته باشد.

وی افزود: خداوند از عالمان بازداشت‌شده تکلیف را برداشته و مسئولیت رد آنچه رخ می‌دهد، بر دوش کسانی است که وظیفه‌شان سکوت نیست.

الشعله گفت: «صدای خود را در اعتراض به تسلط حکومت بر امور دین و ویژگی‌های آن که باید مستقل باشد، بلند می‌کنم. سلطه را نه شرعاً و نه قانوناً حق تسلط بر این امور نیست.»

الشعله انتقادهای مستقیمی به آنچه سلطه حکومت بر موقوفات شیعی و تصرف در اموال و مدیریت آنها خواند، وارد کرد.

وی همچنین از سلطه حکومت بر حسینیه‌ها و مساجد شیعیان و حتی همه مساجد، در کنار اقدام‌های مربوط به گفتار دینی و وظیفه وعظ و منبر حسینی و مناسک حسینی و کار خیریه، انتقاد کرد.

وی معتقد است خشم و تنش در جامعه را حکومت می‌سازد و همان حکومت آن را افزایش می‌دهد.

وی تأکید کرد: تنش تنها از بازداشت‌ها ناشی نمی‌شود، بلکه از «تجاوز پیوسته به حقوق و ویژگی‌های دینی» نیز سرچشمه می‌گیرد.

الشعلة در خوانش آنچه در بحرین می‌گذرد، به محاکمه ده‌ها عالم از طایفه شیعه اشاره کرد و گفت: آنچه امروز رخ می‌دهد، در ماهیت با آنچه پیش‌تر در محاکمه شیخ علی سلمان گذشت، تفاوتی ندارد.

وی گفت: رژیم آل خلیفه در گذشته با قطر دشمنی کرد و از این دشمنی برای متهم کردن شیخ علی سلمان به وابستگی به قطر استفاده کرد، در حالی که دوحه میانجی میان مخالفان و حکومت بود.

وی افزود: محاکمه شیخ علی سلمان در حقیقت تنها محاکمه شخص او نبود، بلکه برای مصادره حقوق سیاسی مردم بود.

الشعله سپس به وضع کنونی بحرین پرداخت و گفت: رژیم آل خلیفه امروز از دشمنی خود با جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کند تا ده‌ها عالم شیعه را به پذیرش اندیشه ولایت فقیه متهم و محاکمه کند.

الشعله این اتهام‌ها را دروغ و باطل خواند و افزود: دشمنی با جمهوری اسلامی تنها به امروز مربوط نیست و ریشه آن به پیش از تثبیت انقلاب اسلامی بازمی‌گردد؛ زمانی که آمریکا، اسرائیل و کشورهای خلیج فارس متحد شدند و جنگی هشت‌ساله به راه انداختند که جان بسیاری از ایرانیان و عراقی‌ها را گرفت.

الشعله معتقد است استفاده از این دشمنی در زمان کنونی، محاکمه‌ها را از پرونده‌ای مربوط به افراد مشخص به پرونده‌ای گسترده‌تر تبدیل کرده است.

به گفته او، آنچه رخ می‌دهد در حقیقت «محاکمه حقوق طایفه دینی» است.

وی افزود: وضع امنیتی منطقه برای تحمیل سلطه حکومت بر یک طایفه مشخص استفاده می‌شود؛ نه تنها بر حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و آموزشی آن، بلکه این سلطه به حقوق دینی نیز کشیده شده است.

الشعله همه اقدام‌های صادرشده از حکومت با هدف سلطه بر امور طایفه شیعه را «باطل» دانست و دلیل آن را مخالفت با ویژگی‌های فقه شیعه و نقض متن‌های قانون اساسی و تعهد سران حکومت به مراجع شیعه درباره عدم تعرض به استقلال مناسک و باور شیعیان عنوان کرد.

الشعله در پایان سخنان خود بار دیگر تأکید کرد که باید در دل از ستم ناخشنود بود و آن را انکار کرد تا انسان، «غیرتمند بر دین، زنده‌وجدان و دور از ستمگران» بماند.

وی با تأکید بر ادامه وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، خاطرنشان کرد که این وظیفه باید «در چارچوب شرایط شرعی و ضوابط معتبر» انجام شود.

..............................

پایان پیام