به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله موسوی در خطبه سیاسی نماز جمعه گفت: اصطلاح «خاورمیانه» عنوانی غربی و آمریکایی برای این منطقه است و تکرار موضوع «خاورمیانه جدید» نشان‌دهنده طرحی برای تجزیه دوباره منطقه و ترسیم مجدد نقشه سیاسی و جغرافیایی آن است. این روند پس از تقسیم‌بندی منطقه از سوی قدرت‌های استعماری پس از جنگ جهانی اول آغاز شد و سپس با انتقال نفوذ از انگلیس و فرانسه به آمریکا ادامه یافت.

وی افزود: پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به شکل‌گیری بیداری اسلامی در منطقه، چه در میان شیعیان و چه اهل سنت، منجر شد و نقش ملت‌ها را در مقابله با طرح‌های استعماری تقویت کرد. در مقابل، طرح آمریکایی ـ صهیونیستی درصدد بازگرداندن منطقه به مرحله‌ای است که دولت‌های وابسته به خارج بر تصمیم‌گیری‌ها مسلط باشند و اراده ملت‌ها به حاشیه رانده شود.

امام جمعه بغداد گفت: هدف قرار دادن شیعیان و مراجع دینی نیز با این واقعیت ارتباط دارد که مرجعیت، یکی از ارکان اساسی ساختار اجتماعی جامعه شیعی است.

وی افزود: قدرت‌های استعماری می‌دانند که این جوامع سلطه بیگانگان را نمی‌پذیرند.

تهدید مراجع و علمای عراق به ترور

آیت‌الله موسوی با اشاره به تهدید برخی مراجع و علمای عراق به ترور گفت: عملیات کشتار و ویرانگری در غزه، عراق، یمن، سوریه و لبنان نیز با هدف ایجاد رعب در میان ملت‌ها و واداشتن آنها به پذیرش اراده آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام شده است.

وی درباره محور مقاومت نیز اظهار داشت: رویارویی در لبنان، یمن و ایران همچنان ادامه دارد و هدف قرار دادن رهبران مقاومت، از جمله سید حسن نصرالله، نتوانسته است به مقاومت پایان دهد؛ بلکه تحولات میدانی، استمرار توانایی مقاومت برای مقابله و رویارویی را نشان می‌دهد.

امام جمعه بغداد همچنین با اشاره به برخی ادعاهای رژیم صهیونیستی درباره پیروزی‌های نظامی گفت: آنچه این رژیم در عرصه رسانه‌ای به عنوان پیروزی مطرح می‌کند، در مواردی چیزی جز تلاشی برای پوشاندن خسارت‌های آن نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات اخیر ایران اشاره کرد و گفت: تحولات نظامی اخیر نشان داد که جمهوری اسلامی ایران همچنان از توان بازدارندگی برخوردار است.

آیت‌الله موسوی در عین حال از بازگشت کشورهای غربی به پرونده هسته‌ای ایران و تلاش برای مطرح کردن دوباره این پرونده در شورای امنیت انتقاد کرد و آن را حیله ناتوان توصیف کرد.

امام جمعه بغداد درباره عراق نیز هشدار داد که این کشور با یک نبرد سیاسی و نظامی مواجه است؛ نبردی که از نظر نظامی در تلاش برای تضعیف حشدالشعبی و از بین بردن عناصر قدرت عراق و از نظر سیاسی در تلاش برای وادار کردن بغداد به تبعیت از تصمیم آمریکا نمود پیدا می‌کند.

وی خواستار خروج نیروهای آمریکایی از عراق و تشکیل یک نیروی نظامی مستقل عراقی شد که بتواند بدون اتکا به نیروهای خارجی، از کشور و حاکمیت آن دفاع کند.

آیت‌الله سید یاسین موسوی در پایان بر ضرورت احترام به اراده ملت عراق و حفظ استقلال تصمیم‌گیری ملی تأکید کرد و به مسئولان هشدار داد از نادیده گرفتن صدای مردم خودداری کنند.

وی تأکید کرد: روزی فرا خواهد رسید که مردم، مسئولان را به دلیل انتخاب‌ها و تصمیم‌های سیاسی آنان مورد بازخواست قرار خواهند داد.

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