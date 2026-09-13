پادکست ابنا | پاییز در ربیع...

مأمون، امام رضا (ع) را تحت نظر داشت و هرگونه تحرکِ کانون‌های شیعی در ایران را خطری برای خلافت خود می‌دید. اکنون با ورود حضرت معصومه (س) به قم، این شهر گویی وارد نخستین پروژه‌ی رسمی امنیتی‌ با دستگاه خلافت عباسی شد. موید این مطلب متون تاریخی هستند که نشان می‌دهند که آل‌اشعری، بلافاصله پس از ورود حضرت، شهر قم را به حالت آماده‌باش کامل درآوردند!