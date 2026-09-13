پادکست ابنا | پاییز در ربیع...

مأمون، امام رضا (ع) را تحت نظر داشت و هرگونه تحرکِ کانونهای شیعی در ایران را خطری برای خلافت خود میدید. اکنون با ورود حضرت معصومه (س) به قم، این شهر گویی وارد نخستین پروژهی رسمی امنیتی با دستگاه خلافت عباسی شد. موید این مطلب متون تاریخی هستند که نشان میدهند که آلاشعری، بلافاصله پس از ورود حضرت، شهر قم را به حالت آمادهباش کامل درآوردند!
۲۲ شهریور ۱۴۰۵ - ۲۳:۱۲
کد مطلب: 1865264
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: قسمت پنجم پادکست ابنا در ایام پایانی ماه ربیعالاول و روزهای آغازین ماه ربیع الثانی، روایت مواجههای منحصر به فرد است که سبب تغییر همیشگی تاریخ ایران شد. روایت بهاری که در شهر پناهندگان مانند پاییز سپری شد.
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