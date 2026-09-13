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یورش حشدالشعبی و ارتش عراق به مخفیگاه داعش در راوه

۲۲ شهریور ۱۴۰۵ - ۲۳:۱۷
کد مطلب: 1865265
یورش حشدالشعبی و ارتش عراق به مخفیگاه داعش در راوه

یک منبع امنیتی در استان انبار روز یکشنبه اعلام کرد که در جریان عملیات پاکسازی مخفیگاه باقی‌مانده گروه داعش در منطقه سحول شهرستان راوه در غرب انبار، یک بمب کار گذاشته‌شده منفجر شد و یکی از نیروهای حشدالشعبی به شدت زخمی شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع امنیتی در استان انبار روز یکشنبه اعلام کرد: نیروهای تیپ ۵۷ حشدالشعبی با پشتیبانی نیروهایی از ارتش عراق، به مخفیگاه باقی‌مانده داعش در منطقه سحول شهرستان راوه در غرب انبار یورش بردند.

منبع امنیتی افزود: هنگام بازرسی محل، یک بمب کار گذاشته‌شده در مکان تروریست‌ها منفجر شد و یکی از نیروهای حاضر به شدت زخمی شد. این نیرو برای درمان به یکی از بیمارستان‌های نزدیک محل حادثه منتقل شد.

این منبع اضافه کرد: نیروهای امنیتی محل حادثه را محاصره کردند و عملیات یورش و بازرسی را با احتیاط انجام دادند تا از نبود بمب‌های کار گذاشته‌شده در نقاط دیگر مطمئن شوند.

منبع امنیتی گفت: نیروها پیش از این عملیات، گزارش‌هایی دریافت کرده بودند که نشان می‌داد گروه‌های کوچکی از باقی‌مانده داعش در تونل‌های زیرزمینی پنهان شده‌اند. بر همین اساس، عملیات پاکسازی منطقه را آغاز کردند.

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