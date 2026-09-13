به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دفاع دولت وحدت ملی لیبی در بیانیه‌ای اعلام کرد که گزارش منتشرشده درباره استفاده از پایگاه هوایی مصراته برای اجرای عملیات نظامی علیه طرف‌ها یا منافع خارجی را پیگیری کرده است.

این وزارتخانه تأکید کرد: هرگونه توافق یا هماهنگی که به پایگاه مصراته یا هر نهاد نظامی لیبی اجازه دهد سکوی پرتاب حمله یا اجرای عملیات نظامی از هر نوع خارج از چارچوب وظایف حاکمیتی لیبی باشد، قاطعانه رد می‌شود.

وزارت دفاع لیبی اعلام کرد: به هیچ طرف خارجی اجازه استفاده از خاک، تأسیسات، حریم هوایی یا آب‌های سرزمینی لیبی برای اجرای اقدام‌های خصمانه علیه هیچ کشور یا طرفی داده نشده است و هیچ یک از تأسیسات نظامی ملی نیز برای این هدف اختصاص داده نشده یا به کار گرفته نشده است.

این وزارتخانه افزود: همه شکل‌های همکاری نظامی و آموزش فنی با کشورهای دوست، در چارچوب‌های رسمی و قانونی مصوب انجام می‌شود و وزارت دفاع لیبی بر پایبندی کامل به حاکمیت این کشور تأکید کرد و استفاده از خاک لیبی به عنوان سکوی اقدام‌هایی که امنیت ملی یا روابط خارجی لیبی را به خطر بیندازد، رد کرد.

وزارت دفاع لیبی از رسانه‌ها خواست دقت کنند و ادعاهای مبتنی بر منابع ناشناس را به عنوان واقعیت‌های اثبات‌شده منتشر نکنند. این وزارتخانه از رسانه‌ها خواست برای بررسی اطلاعات مربوط به نهادها و تأسیسات نظامی، به مراجع ذی‌صلاح لیبی مراجعه کنند.

شبکه سی‌ان‌ان پیش‌تر به نقل از یک منبع اوکراینی گزارش داده بود که از اواخر سال ۲۰۲۵، اپراتورهای پهپاد اوکراینی در شمال غرب لیبی مستقر شده‌اند.

این شبکه آمریکایی به نقل از منبع دیگری افزوده بود که پایگاه هوایی مصراته به عنوان «نقطه پرتاب» پهپادها برای حمله به نفتکش‌های ناوگان روسیه در منطقه استفاده می‌شود و در ازای آن، آموزش‌هایی به نیروهای لیبی ارائه می‌شود.

در سوم مارس گذشته، مقامات لیبی اعلام کردند نفتکش گاز روسی «آرکتیک متاگاز» با حدود ۶۲ هزار تن گاز طبیعی، دچار انفجار و آتش‌سوزی گسترده شد و بخش‌هایی از آن در حدود ۱۳۰ مایل دریایی شمال بندر سرت در مرکز لیبی غرق شد.

در آن زمان سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اوکراین را به هدف قرار دادن این نفتکش با قایق‌های پهپادی متهم کرد و گفت این قایق‌ها از سواحل لیبی حرکت کرده‌اند. در مقابل، کمیته امنیت ملی پارلمان لیبی بیانیه‌ای صادر کرد و هرگونه ادعا درباره حرکت پهپادهای حمله‌کننده به نفتکش از خاک لیبی را رد کرد و خواستار بررسی این حادثه شد.

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