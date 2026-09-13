به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسائل مربوط به حجاب، غذا و مهاجرت در فرانسه بیش از پیش به‌ویژه هم‌زمان با تشدید گفتمان راست افراطی در این کشور به میدان‌های مناقشه بر سر هویت ملی فرانسه، تبدیل می‌شوند.

براساس گزارش پایگاه خبری «الجزیره نت»، مطالب منتشرشده در روزنامه‌های «لوموند» و «لاکروا» در کنار موضع‌گیری رئیس مسجد جامع پاریس، نشان می‌دهد که این مناقشه دیگر تنها به مسئله مهاجرت محدود نمی‌شود، بلکه مظاهر زندگی روزمره مانند پوشش زنان و آنچه بر سر سفره فرانسوی‌ها قرار می‌گیرد را نیز دربر گرفته است.

حجاب؛ در مرکز مناقشه بر سر سکولاریسم

در موضوع حجاب، پیشنهاد حزب اجتماع ملی فرانسه برای ممنوع کردن حجاب در فضای عمومی شهرهای این کشور، سکولاریسم فرانسوی را به مرکز این رویارویی کشانده است.

«شمس‌الدین حفیظ» رئیس مسجد جامع پاریس در یادداشتی که در روزنامه لوموند منتشر شده، با این رویکرد مخالفت کرده و تأکید دارد که مسلمانان در فرانسه، شهروندان جمهوری و نه مهمانان آن هستند.

حفیظ معتقد است که سکولاریسم نباید به ابزاری برای محو باورهای دینی تبدیل شود، بلکه باید آزادی وجدان و برابری میان شهروندان را تضمین کند.

مسجد جامع پاریس و روایت تاریخی حضور مسلمانان

حفیظ برای دفاع از موضع خود به تاریخ جمهوری فرانسه استناد می‌کند و یادآور می‌شود که تأسیس مؤسسه اسلامی و مسجد جامع پاریس از نظر تاریخی با بزرگداشت سربازان مسلمانی پیوند داشت که زیر پرچم فرانسه جنگیدند و جان باختند.

از این منظر، او معتقد است به‌رسمیت شناختن حضور مسلمانان و تعلق آنان به فرانسه لزوماً با سکولاریسم در تضاد نیست، بلکه می‌تواند بخشی از شهروندی جمهوری‌خواهانه باشد.

وقتی غذا به سلاحی در جنگ فرهنگی تبدیل می‌شود

در سوی دیگر، غذا نیز به ابزاری در مناقشه بر سر هویت تبدیل شده است.

گزارش‌های تحقیقی لوموند نشان می‌دهد که برخی جریان‌های راست افراطی، آشپزی سنتی فرانسه را در تقابل با آنچه حمله چندفرهنگی‌گرایی می‌خوانند، به کار گرفته‌اند.

این روزنامه برای نمونه به ضیافت‌های بزرگی اشاره می‌کند که انجمن «قانون فرانسوی» برگزار می‌کند. مراسمی که شرکت‌کنندگان در آن گرد یکدیگر جمع می‌شوند و غذاهای سنتی و نمادهای مرتبط با روستا و میراث فرانسوی را به نمایش می‌گذارند که تلاشی برای بازسازی تصویر فرانسه اصیل است.

از میراث غذایی تا تقابل ما و دیگری

لوموند در گزارشی که «آن شمان» با عنوان «وقتی راست افراطی فرانسه شبح جایگزینی بزرگ را در آشپزی به رخ می‌کشد» تهیه کرده، معتقد است که این اقدامات می‌توانند از بزرگداشت میراث فرهنگی فراتر رفته و به تأکید بر انزوا و ایجاد تمایز میان ما و دیگری تبدیل شوند.

لوموند همچنین اشاره می‌کند که مسائلی مانند غذای حلال، کباب، ذبح شرعی و غذای مدارس در سال‌های اخیر وارد چیزی شده‌اند که جنگ‌های فرهنگی، نامیده می‌شود.

به این ترتیب، غذا دیگر صرفاً مسئله‌ای مربوط به سلیقه یا عادت اجتماعی نیست، بلکه حامل مفاهیم سیاسی شده است. مفاهیمی که به این پرسش مربوط می‌شوند که چه کسی بخشی از هویت فرانسوی تلقی می‌شود و چه کسی فردی تازه‌وارد به این هویت محسوب می‌شود.

چهره‌های واقعی اجتماع ملی

این موضوع با آنچه روزنامه لاکروا در یک سرمقاله به قلم «تیبو دورمار» معاون سردبیر این روزنامه با عنوان «چهره‌های واقعی اجتماع ملی» مطرح کرده، تکمیل می‌شود.

این روزنامه میان برخی وقایع و اظهارات نژادپرستانه یا افراطی و دشواری حزب اجتماع ملی برای معرفی خود به‌عنوان یک نیروی سیاسی عادی و کاملاً درگیر در زندگی جمهوری‌خواهانه فرانسه ارتباط برقرار می‌کند.

به باور لاکروا، تلاش‌ها برای عادی‌سازی چهره این حزب مانع از آن نمی‌شود که گفتمان رادیکال از طریق برخی اعضا یا بدنه آن دوباره به صحنه بازگردد.

در اینجا، بحث درباره مهاجرت و هویت به بخشی از یک کشمکش سیاسی گسترده‌تر در داخل فرانسه تبدیل می‌شود.

آیا راست افراطی می‌تواند از قواعد جمهوری پیروی کند؟

دورمان در پایان مقاله خود می‌پرسد که آیا یک حزب راست افراطی می‌تواند به قواعد پایبند بماند؟

او در پاسخ می‌نویسد که صرف‌نظر از اظهاراتش، حزب اجتماع ملی از این نوع افراط‌گرایی تغذیه می‌کند. افراط‌گرایی‌ که دائماً نقاب احترام را تضعیف می‌کند.

او برای این موضوع نمونه‌ای می‌آورد و به «کارولین پارمانتیه» نماینده و متحد نزدیک «مارین لوپن»، اشاره می‌کند که به گفته او همچنان اظهاراتی نژادپرستانه و حمایت‌گرایانه مطرح می‌کند.

همچنین «لویی الیو» معاون رئیس حزب اجتماع ملی فرانسه اخیراً از دولت این کشور خواسته است حمایت مالی خود از اوکراین را قطع کند. موضعی که به گفته مقاله، نشانه روشنی از وفاداری او به حکومت «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه، است.

نبرد هویتی از سیاست به زندگی روزمره رسیده است

در نهایت، این مطالب نشان می‌دهند که نبرد بر سر هویت در فرانسه از سیاست مستقیم فراتر رفته و به بدن، سفره و فضای عمومی کشیده شده است.

حجاب به موضوعی برای بحث درباره سکولاریسم و حقوق شهروندان مسلمان در فرانسه تبدیل شده، در حالی که غذا به نمادی از کشمکش بر سر فرهنگ، مهاجرت و چندفرهنگی‌گرایی در این کشور تبدیل شده است.

در حالی که جریان راست افراطی فرانسه از برداشتی انحصارگرایانه‌تر در این کشور از هویت فرانسوی دفاع می‌کند، «شمس‌الدین حفیظ» از جایگاه رئیس مسجد جامع پاریس، تأکید دارد که مسلمانان بخشی از جمهوری فرانسه و نه گروهی موقت یا بیگانه با آن هستند.

و پرسش اساسی همچنان این است که آیا فرانسه می‌تواند از ویژگی‌های فرهنگی خود حفاظت کند، بدون آنکه تفاوت‌های دینی و فرهنگی را به معیاری برای سنجش تعلق افراد به هویت ملی تبدیل کند؟

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸