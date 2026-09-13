تلاش دولت لبنان و فرانسه برای تمدید مأموریت یونیفل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فایننشال تایمز به نقل از یک نامه و منابع آگاه نوشت: مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان پایان امسال به پایان می‌رسد؛ در حالی که آتش‌بس شکننده در عمل با دشواری‌هایی روبروست و ترتیبات امنیتی برای جبران خروج این نیروها همچنان مبهم است. تنش نظامی در خاورمیانه میان آمریکا و رژیم صهیونیستی از یک سو و ایران از سوی دیگر ادامه دارد.

بر پایه گزارش سه منبع آگاه که فایننشال تایمز به آنها استناد کرده، فرانسه و بیشتر اعضای شورای امنیت در بحث‌های این شورا از درخواست لبنان حمایت کردند؛ هرچند دولت رژیم صهیونیستی مخالفت شدیدی نشان داد.

دانی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، در نشستی بسته در شورای امنیت گفت یونیفل «سال‌ها» در انجام وظیفه خود ناکام مانده و نتوانسته از تجمع نظامی حزب‌الله در جنوب لبنان جلوگیری کند.

وی افزود تصمیم برای پایان دادن به مأموریت یونیفل «پیش‌تر گرفته شده» و دلیلی برای بازگشت از آن وجود ندارد.

احمد عرفه، سفیر لبنان در سازمان ملل، در نامه خود نوشت وضعیت امنیتی لبنان و خاورمیانه «به‌طور بنیادین تغییر کرده» و پایان دادن به مأموریت یونیفل نیازمند بررسی دقیق برای جلوگیری از خلأ امنیتی است.

نیروهای یونیفل از دهه ۱۹۷۰ بر پایه قطعنامه‌های سازمان ملل در جنوب لبنان مستقر شده‌اند. این قطعنامه‌ها پس از ورود اعضای سازمان آزادی‌بخش فلسطین از لبنان به اسرائیل از راه دریا و کنترل یک اتوبوس غیرنظامی صادر شد. اسرائیل در پاسخ، در مارس ۱۹۷۸ بیشتر مناطق جنوب لبنان به جز شهر صور و اطراف آن را اشغال کرد. در ۱۹ مارس ۱۹۷۸، شورای امنیت قطعنامه‌های ۴۲۵ و ۴۲۶ را تصویب کرد و از اسرائیل خواست عملیات نظامی خود را متوقف کرده و نیروهایش را از همه خاک لبنان خارج کند. در همین چارچوب، ایجاد نیروی یونیفل اعلام شد و نخستین گروه‌های آن در ۲۳ مارس همان سال به منطقه رسیدند.

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