گزارش میدانی از تجاوزهای زمینی رژیم صهیونیستی در سوریه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تجاوزهای امروز با ورود یک گشت رژیم صهیونیستی شامل حدود هشت خودرو به منطقه رسم الحیادره، در حاشیه روستای کودنه در حومه جنوبی قنیطره آغاز شد. این نیروها در میان خانه‌ها پراکنده شدند.

پس از آن، نیروهای اشغالگر به روستای عین النوریه در حومه شمالی قنیطره وارد شدند و سربازان صهیونیست در محله‌های مسکونی به گشت‌زنی پرداختند.

به گزارش المسیره، این تجاوزها بیانگر تلاش رژیم صهیونیستی برای تحمیل واقعیتی تازه است. در گذشته، این رژیم با خودروهای زرهی و تجهیزات سنگین وارد می‌شد، اما اکنون سربازان پیاده آن در میان خانه‌ها و محله‌ها گشت می‌زنند. این تغییر نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی مناطق سوریه را «منطقه امن» برای خود می‌داند.

منابع میدانی گزارش دادند که نیروی پیاده رژیم صهیونیستی به منطقه جورة اللوز در حاشیه شهرک بیت جن در حومه غربی دمشق وارد شده است. این موضوع نشان می‌دهد گشت‌زنی زمینی این رژیم تا حاشیه پایتخت سوریه رسیده است.

در جریان همین تجاوزها، نیروهای رژیم صهیونیستی یک جوان را هنگام چراندن گوسفندان، نزدیک یک پایگاه سازمان ملل در غرب شهرک الرفید در حومه قنیطره ربودند.

علاوه بر این، منابع سوری گزارش دادند که نیروهای رژیم صهیونیستی با هفت گلوله توپخانه، حاشیه شهرک بیت جن در حومه غربی دمشق را گلوله‌باران کردند. این حمله چند ساعت پس از تجاوزهای زمینی در همان منطقه انجام شد.

به گزارش المسیره، این تجاوزها نشان‌دهنده همدستی مقام‌های حاکم بر دمشق و سکوت نهادهای بین‌المللی است.

به نوشته این گزارش، مقام‌های حاکم بر دمشق به جای واکنش به تجاوزهای رژیم صهیونیستی، سرگرم پیگرد اقلیت‌ها به بهانه حفظ امنیت و ثبات هستند.

این گزارش می‌افزاید: نیروهای بین‌المللی نیز در عمل نقشی مانند «شاهدی که هیچ‌چیز ندیده است» ایفا می‌کنند و همین موضوع، زمینه گسترش سلطه رژیم صهیونیستی بر سوریه را فراهم کرده است.

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