عربستان ۵۸ حمله هوایی در ۲۴ ساعت گذشته انجام داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یحیی سریع، سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن، در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد: رژیم جنایتکار سعودی در ۲۴ ساعت گذشته ۵۸ حمله هوایی علیه استان‌های تعز، لحج، الجوف، حجه، البیضاء و صعده انجام داده است.

سخنگوی ارتش یمن توضیح داد: این حملات با جنگنده‌های اف-۱۵ انجام شده که از پایگاه هوایی خمیس مشیط به پرواز درآمده‌اند.

بر پایه این گزارش، با انتشار این جزئیات، سریع از توان بالای رصد و شناسایی نیروهای مسلح یمن پرده برداشت. این نیروها می‌توانند منابع آتش را به دقت شناسایی کنند و برای عملیات پاسخ علیه پایگاه‌ها و مراکزی که رژیم سعودی از آنها برای حملات خود استفاده می‌کند، آماده شوند.

این گزارش می‌افزاید: حملات نشان‌دهنده پافشاری رژیم سعودی بر ادامه تجاوز و محاصره علیه مردم یمن است؛ حتی با وجود هزینه سنگینی که از ضربه‌های نیروهای یمنی به تأسیسات نفتی، مراکز حیاتی و پایگاه‌های نظامی خود متحمل شده است. تحریم دریایی اعمال‌شده بر کشتیرانی این رژیم نیز خسارت‌های سنگینی به آن وارد کرده و امکان صادرات نفت، که ستون فقرات اقتصاد عربستان محسوب می‌شود، از آن گرفته است.

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