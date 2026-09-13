اسلام، جوهره حاکمیت فرهنگی و استقلال کشور است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد مویزو، رئیس جمهور مالدیو، در این جشن اظهار داشت که دین توحیدی اسلام جوهره حاکمیت فرهنگی و استقلال این کشور است.

رئیس جمهور مالدیو در بیانیه‌ای که توسط دولت صادر شد، گفت: «رهنمودهای اسلامی، تاریکی شرک و نابرابری اجتماعی را که قبل از گرویدن به اسلام در جامعه مالدیو وجود داشت، از بین برد.»

وی تأکید کرد: اسلام این باور را القا کرد که همه مردم در برابر خداوند برابرند و از تقدس جان انسان و کرامت و دارایی مردم مالدیو محافظت می‌کند.

در جشن پذیرش اسلام از سوی مالدیو که در پارک مرکزی هولهوماله، برگزار شد خانم ساجده محمد، معاون رئیس جمهور و حسین محمد لطیف، رئیس پارلمان، وزرا و همچنین چهره‌های مذهبی، اعضای پارلمان و سفرای خارجی حضور داشتند.

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