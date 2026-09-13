به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسعود پزشکیان در حاشیه اجلاس بریکس در دیدار سیریل رامافوسا، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی، اظهار کرد: آفریقای جنوبی و مرحوم نلسون ماندلا برای من در جوانی همواره نماد مبارزه با ظلم و تبعیض نژادی بودند و دفاع امروز شما از مردم مظلوم فلسطین بسیار چشمگیر و قابل تقدیر است.

رئیس‌جمهور با اشاره به اشتراک دیدگاه‌های دو کشور در مسائل بین‌المللی تصریح کرد: ما تمایل داریم روابط خود را با آفریقای جنوبی در حوزه‌های مختلف گسترش دهیم تا این نگاه در دنیا ترویج یابد.

پزشکیان با دعوت از رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی برای حضور در تهران گفت: ما آماده برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور برای پیشبرد برنامه‌های همکاری مشترک و تقویت و توسعه ارتباطات هستیم.

سیریل رامافوسا، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی، نیز با اشاره به مقاومت و استقامت ملت ایران در برابر تجاوز دشمنان گفت: روابط ما با ایران همواره مهم بوده است و تلاش می‌کنیم این رابطه در آینده نیز تقویت و توسعه یابد.

رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی با محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: ما در زمینه مسئله فلسطین خود را موظف به حمایت می‌دانیم؛ مرحوم نلسون ماندلا حمایت از فلسطین را مورد تأکید قرار داده بود.

رامافوسا بر توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران در قالب بریکس تأکید کرد و گفت: کمیسیون مشترک اقتصادی می‌تواند به عنوان راهبردی بلندمدت برای تحقق برنامه‌های اقتصادی بین دو کشور ثمربخش باشد.

................

پایان پیام/