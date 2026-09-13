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دستگیری سه متهم به اقدامات تروریستی در عراق

۲۳ شهریور ۱۴۰۵ - ۰۱:۰۳
کد مطلب: 1865293
دستگیری سه متهم به اقدامات تروریستی در عراق

دستگاه مبارزه با تروریسم عراق از دستگیری سه متهم به اقدامات تروریستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ دستگاه مبارزه با تروریسم عراق از دستگیری سه متهم به اقدامات تروریستی خبر داد.

این دستگاه در بیانیه‌ای اعلام کرد: بر اساس اطلاعات دقیق اطلاعاتی، پیگیری میدانی مستمر و مطابق با دستورات قضایی، نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عملیاتی امنیتی را اجرا کردند که در جریان آن، سه متهم به اقدامات تروریستی دستگیر شدند.

در ادامه این بیانیه آمده است که این عملیات در چارچوب تلاش‌های مستمر دستگاه مبارزه با تروریسم برای تعقیب افراد تحت تعقیب و تقویت امنیت و ثبات در استان‌های مختلف عراق انجام شده است.

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