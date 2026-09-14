به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رابطه کشورهای جهان با ایالات متحده آمریکا به‌تدریج در حال بازنگری است. مجموعه‌ای از تحولات مالی، سیاسی و اقتصادی نشان می‌دهد که وابستگی به واشنگتن در حال کاهش است و جایگاه سنتی آمریکا به‌عنوان مرکز سرمایه‌گذاری، تسلیحات و آموزش بین‌المللی به‌تدریج با چالش مواجه شده است.

«نیل روتچایلد» در گزارشی در وب‌سایت «آکسیوس» نوشت که آمریکا به‌تدریج جایگاه خود را به‌عنوان گزینه نخست دولت‌های خارجی برای سپرده‌گذاری پول، خرید سلاح و اعزام دانشجو از دست می‌دهد. او هشدار داد که حتی تغییرات محدود در جهت کاهش وابستگی به آمریکا می‌تواند بر مزیت‌هایی اثر بگذارد که برای دهه‌ها قدرت اقتصادی و ژئوپلیتیکی واشنگتن را تقویت کرده‌اند.

او به‌عنوان نمونه اشاره کرد که هلند اخیراً ۸۶ تن طلا را از آمریکا و کانادا خارج کرده و دلیل این اقدام را نیاز به پوشش در برابر ریسک‌های حداکثری سیستماتیک، اعلام کرده است. فرانسه نیز تمام ذخایر طلای خود را از نیویورک خارج کرده و آلمان نیز در حال بررسی اقدامی مشابه است.

اروپا به دنبال گزینه‌های جایگزین

صندوق ثروت ملی نروژ به عنوان بزرگ‌ترین صندوق ثروت حاکمیتی جهان نیز اعلام کرده است که قصد دارد حجم دارایی‌های خود در اوراق خزانه‌داری آمریکا را کاهش دهد. اقدامی که در بحبوحه نوسانات بازار اوراق قرضه آمریکا صورت می‌گیرد.

اما بازنگری کشورها تنها به سرمایه و ذخایر مالی محدود نمی‌شود. کشورهای اروپایی در حال بررسی راه‌هایی برای کاهش وابستگی خود به قدرت نظامی و فناوری آمریکا هستند.

اروپا در حال بررسی افزایش خرید از صنایع دفاعی داخلی است و اتحادیه اروپا نیز در حال تدوین مقرراتی برای خدمات ابری است که می‌تواند دسترسی شرکت‌های بزرگ آمریکایی به برخی قراردادهای حساس را محدود کند.

کاهش جذابیت آمریکا برای مردم

همزمان، جذابیت آمریکا در میان افراد نیز کاهش یافته است. میزان استقبال دانشجویان بین‌المللی از دانشگاه‌های آمریکا ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده و سفرهای بین‌المللی به آمریکا نیز در سال ۲۰۲۵ میلادی با کاهش ۵.۵ درصدی مواجه شده است.

در همین حال، میزان گردشگری از کانادا به آمریکا ۲۵ درصد کاهش یافته که نشانه‌ای دیگر از تغییر در الگوی تعامل مردم کانادا با ایالات متحده آمریکا است.

کاهش اعتماد به واشنگتن

داده‌های مرکز تحقیقات «پیو» در آمریکا نشان می‌دهد که تنها مجارستان و لهستان در میان ۱۰ کشور اروپایی مورد بررسی همچنان اکثریتی دارند که آمریکا را شریکی قابل اعتماد می‌دانند.

همچنین در هر ۱۰ کشور مورد بررسی، اکثریت مردم گفته‌اند که اعتماد چندانی به «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای اتخاذ تصمیم درست در مسائل بین‌المللی ندارند.

با این حال، این تحولات به معنای کنار گذاشتن کامل واشنگتن نیست. دلار همچنان بر نظام مالی جهانی سلطه دارد، متحدان آمریکا همچنان تا حد زیادی به توان نظامی این کشور وابسته‌اند و دانشگاه‌های آمریکایی نیز همچنان نخستین مقصد دانشجویان بین‌المللی محسوب می‌شوند.

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