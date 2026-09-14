به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پیامی درگذشت مادر حجت‌الاسلام والمسلمین «علیرضا امینی» مشاور رئیس قوه قضائیه را به وی تسلیت گفت.

متن این پیام تسلیت به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله وانا الیه راجعون

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای علیرضا امینی (دام‌عزه)

خبر درگذشت والده ماجده و متدینه و ام‌الشهید موجب تاسف گردید.

ضمن عرض تسلیت به جنابعالی و همه خاندان معزا از درگاه حضرت حق جل جلاله برای روح آن فقیده سعیده علو درجات و حشر با موالیانش در جوار روح مطهر فرزند شهیدش و برای جنابعالی و همه داغدیدگان و خانواده محترم و مصاب صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

رضا رمضانی

۲۳ شهریور ۱۴۰۵

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