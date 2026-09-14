قرآن، راهنمای خوشبختی در دنیای امروز؛ ترجمهٔ روسی کتاب «با قرآن خوشبخت شوید» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انتشارات «گورلیتسا» با انتشار ترجمهٔ روسی کتاب «با قرآن خوشبخت شوید»، اثری متفاوت از سید مهدی هاشمی را به خوانندگان روس‌زبان معرفی کرد. ترجمهٔ این کتاب را تاراس چرنیینکو بر عهده داشته است.

این اثر، برخلاف بسیاری از کتاب‌های دینی که در سطح مباحث نظری باقی می‌مانند، مسیر تازه‌ای را در پیش می‌گیرد؛ نویسنده کوشیده است آموزه‌های قرآن را به عرصهٔ عمل و زندگی روزمره وارد کند و پاسخی برای پرسش‌های امروزی انسان معاصر بیابد.

کتاب به موضوعاتی می‌پردازد که هر انسانی در زندگی با آن‌ها روبه‌روست: چگونه با دیگران رفتار کنیم؟ اوقات فراغت خود را چگونه بگذرانیم؟ الگوی مصرف ما باید چگونه باشد؟ و جهان را از چه دریچه‌ای بنگریم؟ نویسنده همهٔ این پرسش‌ها را از منظر ارزش‌های اسلامی بررسی می‌کند و در کنار آن، راهکارهای عملی و مشخصی برای رسیدن به شادی، آرامش و سعادت ارائه می‌دهد.

کتاب «با قرآن خوشبخت شوید» در ۱۶ فصل مستقل تدوین شده و مجموعاً ۱۱۴ گفت‌وگو را بر پایهٔ آیات قرآن کریم در بر می‌گیرد. هر فصل با یک آیهٔ کلیدی آغاز می‌شود که چراغ راه موضوع آن فصل است.

زبان ساده و روان این کتاب، آن را برای همگان — از پژوهشگر تا خوانندهٔ عادی — قابل‌استفاده کرده و به‌ویژه برای مسلمانان روس‌زبان فرصتی ارزشمند فراهم آورده است تا با آموزه‌های قرآنی از دریچه‌ای تازه آشنا شوند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸