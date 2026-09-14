به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» مدعی شد عربستان سعودی برای جلوگیری از مسدود شدن تنگه راهبردی باب‌المندب توسط نیروهای مسلح یمن، از رژیم صهیونیستی و شماری از کشورهای منطقه درخواست کمک اطلاعاتی کرده است.

بر اساس این گزارش و به نقل از منابع دیپلماتیک ناشناس، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، در پی تشدید فشارهای نظامی یمن به کشورهای منطقه و به‌صورت غیرمستقیم به تل‌آویو روی آورده است. ریاض همچنین از طریق فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) با رژیم صهیونیستی، برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و مصر تماس گرفته و خواستار «کمک اطلاعاتی و سایر کمک‌ها» برای جلوگیری از بسته شدن باب‌المندب شده است.

نگرانی عربستان از تهدید مسیرهای صادرات نفت

بر اساس این ارزیابی، عربستان در شرایطی کم‌سابقه قرار گرفته و هم‌زمان با تهدید سه مسیر راهبردی برای صادرات نفت خود مواجه است؛ تنگه هرمز در شرق، باب‌المندب در جنوب و مسیر زمینی منتهی به دریای سرخ.

اختلال در این مسیرها می‌تواند انتقال نفت عربستان و ارتباط آن با بازارهای جهانی را با چالش جدی مواجه کند؛ موضوعی که نگرانی ریاض درباره تحولات نظامی در اطراف باب‌المندب را افزایش داده است.

در همین حال، ریاض پیش‌تر از واشنگتن خواسته بود برای مقابله با انصارالله و جلوگیری از پیشروی نیروهای یمنی در منطقه باب‌المندب مداخله کند، اما دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با ورود مستقیم نظامی به این درگیری موافقت نکرده است.

تردید ریاض درباره حمایت آمریکا

این وضعیت به نوشته «اسرائیل هیوم» پیام نگران‌کننده‌ای برای عربستان دارد؛ کشوری که از چند محور تحت فشار قرار گرفته و هم‌زمان مسیرهای صادراتی آن تهدید می‌شوند، اما متحد اصلی‌اش، آمریکا، تمایل چندانی برای برآورده کردن انتظارات ریاض نشان نمی‌دهد.

باب‌المندب طی سال‌های اخیر به یکی از نقاط مهم رویارویی نیروهای مسلح یمن با آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. اهمیت این تنگه برای عربستان نیز تنها به موقعیت جغرافیایی آن محدود نمی‌شود و امنیت آن با مسیرهای انتقال انرژی و تجارت این کشور ارتباط مستقیم دارد.

با این حال، جزئیات مستقلی درباره ماهیت یا میزان کمک مورد درخواست عربستان منتشر نشده است.

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