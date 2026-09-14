افزایش تعامل و همکاری مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی و جمعی از مدیران این مرکز با حضور در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور، درباره توسعه تعاملات علمی و فناورانه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک دو مجموعه در حوزه پاسخگویی هوشمند به سؤالات دینی گفت‌وگو کردند.

این دیدار به دعوت رسمی رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور و با هدف تقویت همکاری‌های دوجانبه، معرفی آخرین دستاوردهای علمی و فناورانه و بررسی زمینه‌های مشترک همکاری میان دو مرکز برگزار شد.

در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور، ضمن خیرمقدم به رئیس و مدیران مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، گزارشی از آخرین دستاوردهای این مرکز، به‌روزرسانی نرم‌افزارهای تخصصی و پروژه‌های در دست اجرا در حوزه هوش مصنوعی ارائه کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فنی و تخصصی مرکز نور، بر آمادگی این مجموعه برای توسعه تعاملات و ایجاد هم‌افزایی با مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی تأکید کرد و گفت: ظرفیت‌های موجود در دو مرکز می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های جدید در حوزه علوم اسلامی و فناوری‌های نوین باشد.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین اولیایی، رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، ضمن قدردانی از فعالیت‌های علمی و فناورانه مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور، جایگاه این مرکز را در تولید و توسعه ابزارهای دیجیتال علوم اسلامی ممتاز دانست.

وی با اشاره به استفاده کارشناسان و پاسخگویان مرکز ملی پاسخگویی از محصولات و نرم‌افزارهای مرکز نور اظهار کرد: نرم‌افزارهای فاخر مرکز نور، ابزاری کارآمد و مورد اعتماد برای پژوهشگران و پاسخگویان مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی است و به لطف الهی، مخاطبان گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور از این ظرفیت‌ها بهره می‌برند.

رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی همچنین با اشاره به ظرفیت علمی کارشناسان و پاسخگویان این مرکز و توانمندی‌های فنی و فناورانه مرکز نور، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های متقابل برای ارتقای کیفیت و سرعت پاسخگویی دینی تأکید کرد.

در پایان این نشست، طرفین بر فراهم بودن زمینه‌های همکاری مشترک تأکید کردند و حجت‌الاسلام والمسلمین اولیایی گفت: تلفیق دانش و تجربه متخصصان حوزه پاسخگویی دینی با ابزارهای هوشمند و ظرفیت‌های فناورانه مرکز نور می‌تواند مسیرهای نوینی را برای تعامل سازنده میان دو مرکز ایجاد کند و فرایند پاسخگویی به سؤالات دینی را هوشمندتر، دقیق‌تر و چابک‌تر سازد.

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