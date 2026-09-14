به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی با هدف تسهیل دسترسی عموم مردم به پاسخ‌های معتبر دینی، «دین‌دان» را به‌عنوان دستیار هوشمند و بومی پاسخگویی به سؤالات دینی راه‌اندازی کرده است.

«دین‌دان» با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی و پایگاه داده معتبر و بومی، امکان پاسخگویی به طیف گسترده‌ای از پرسش‌های دینی را فراهم می‌کند و کاربران می‌توانند سؤالات خود را در حوزه‌هایی همچون اعتقادات، قرآن و حدیث، اخلاق، مشاوره، فقه و احکام، تاریخ اسلام و مسائل سیاسی و اجتماعی مطرح کنند.

این دستیار هوشمند با هدف ارائه پاسخ‌های سریع، دقیق و مستند طراحی شده و تلاش می‌کند کاربران را از جست‌وجوهای پراکنده و دریافت پاسخ‌های متناقض بی‌نیاز کند.

همچنین «دین‌دان» به‌صورت مستمر در حال به‌روزرسانی و توسعه است تا ظرفیت آن برای پاسخگویی به نیازهای معرفتی کاربران افزایش یابد.

از دیگر قابلیت‌های این سامانه می‌توان به پاسخگویی به زبان‌های مختلف و فعالیت شبانه‌روزی اشاره کرد. همچنین حفظ حریم خصوصی و گمنامی کاربران از جمله ویژگی‌های پیش‌بینی‌شده برای استفاده از این دستیار هوشمند است.

«دین‌دان» هم‌اکنون در دسترس عموم قرار دارد و علاقه‌مندان می‌توانند برای طرح پرسش‌های دینی و دریافت پاسخ از این دستیار هوشمند به نشانی my.pasokhgoo.ir/din-dan مراجعه کنند.

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