اصابت موشک پدافند عربستان به یک مسجد در این کشور

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع نظامی یمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری سبأ تاکید کرد که ادعاهای رسانه‌های سعودی درباره اصابت موشک یمن به یک مسجد عاری از صحت است.

وی اضافه کرد: آثاری که موشک‌های یمنی برجای می‌گذارند کاملا مشخص است و آنچه که عربستان ادعا می‌کند نتیجه اصابت یکی از موشک‌های پدافند هوایی این کشور در جریان شکست عملیات رهگیری موشک‌های یمنی بوده است.

لازم به ذکر است که در سایه پیشروی‌های منحصربه‌فرد نیروهای یمنی در داخل این کشور مقابل مزدوران سعودی، محافل رسانه‌ای ریاض با طرح چنین ادعاهایی به دنبال تحت الشعاع قرار دادن دستاوردهای صنعا هستند.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن از هدف قرار گرفتن انبارهای سلاح و اتاق‌های عملیات پایگاه نظامی شروره عربستان خبر داده بود. وی گفت که این عملیات با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپادها صورت گرفته است.

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