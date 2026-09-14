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اصابت موشک پدافند عربستان به یک مسجد در این کشور

۲۳ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۰
کد مطلب: 1865369
اصابت موشک پدافند عربستان به یک مسجد در این کشور

یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد که اصابت موشک به یک مسجد در عربستان، ناشی از خطای پدافند هوایی خودِ این کشور در جریان عملیات ناکام رهگیری موشک‌های یمنی بوده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ   یک منبع نظامی یمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری سبأ تاکید کرد که ادعاهای رسانه‌های سعودی درباره اصابت موشک یمن به یک مسجد عاری از صحت است.

وی اضافه کرد: آثاری که موشک‌های یمنی برجای می‌گذارند کاملا مشخص است و آنچه که عربستان ادعا می‌کند نتیجه اصابت یکی از موشک‌های پدافند هوایی این کشور در جریان شکست عملیات رهگیری موشک‌های یمنی بوده است.

لازم به ذکر است که در سایه پیشروی‌های منحصربه‌فرد نیروهای یمنی در داخل این کشور مقابل مزدوران سعودی، محافل رسانه‌ای ریاض با طرح چنین ادعاهایی به دنبال تحت الشعاع قرار دادن دستاوردهای صنعا هستند.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن از هدف قرار گرفتن انبارهای سلاح و اتاق‌های عملیات پایگاه نظامی شروره عربستان خبر داده بود. وی گفت که این عملیات با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپادها صورت گرفته است.

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