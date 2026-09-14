خشم مسلمانان ایتالیا از توهین یک فعال سیاسی به قرآن کریم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اقدام یک فعال سیاسی در ایتالیا مبنی بر سوزاندن و پاره کردن نسخه‌ای از قرآن کریم در جریان یک پخش زنده، موجی از خشم و اعتراض را در میان جامعه مسلمانان، اقلیت مراکشی‌تبار و فعالان جامعه مدنی این کشور برانگیخت.

در پی وقوع این حادثه، فعالان مدنی و جامعه اسلامی با تأکید بر لزوم اتخاذ پاسخی مسئولانه، خواستار پرهیز از رفتارهای واکنشی و نیفتادن در دام تحریکات عمدی شده‌اند.

در همین راستا، نامه‌ای سرگشاده خطاب به رسانه‌ها و افکار عمومی منتشر شده که در آن تصریح شده است تعرض به مقدسات دینی نمی‌تواند مستمسکی مشروع برای دامن‌زدن به نفرت یا تشدید شکاف‌های اجتماعی باشد. این نامه با تأکید بر ضرورت تفکیک میان «آزادی بیان» و گفتمان نفرت‌پراکن، توهین هدفمند به باورهای دینی را محکوم کرده است.

امضاکنندگان این نامه از نهادهای سیاسی و اجتماعی خواسته‌اند به مسئولیت خود در مقابله با گفتمان نفرت‌پراکن عمل کنند و از بهره‌برداری‌های سیاسی یا رسانه‌ای از مسائل مذهبی بپرهیزند. همچنین از رسانه‌ها خواسته شده است با اتخاذ رویکردی حرفه‌ای و مسئولانه در پوشش این قبیل وقایع، از تشدید تنش‌ها و بازتولید روایت‌های تفرقه‌افکنانه جلوگیری کنند.

بانیان این فراخوان با تأکید بر ادامه تلاش‌های مدنی جهت گسترش گفت‌وگوی بین‌فرهنگی و بین‌الادیانی و تقویت ارزش‌های شهروندی و احترام متقابل، یادآور شده‌اند که واکنش به چنین اقداماتی باید کاملاً مسالمت‌آمیز، متمدنانه و در چارچوب قانون باشد.

در پایان این درخواست‌ها تأکید شده است که حفظ همزیستی مسالمت‌آمیز و صلح اجتماعی نیازمند مواجهه هوشیارانه و مسئولانه با تفرقه‌افکنی و گفتار نفرت‌محور است، نه گرفتار شدن در دام تنش و تفرقه بیشتر.

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