به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ علمای بحرین با صدور بیانیه‌ای نسبت به آنچه مسیر ضد دینی رژیم آل‌خلیفه خواندند، هشدار دادند و تأکید کردند که تهدیدی جدی و موجودیتی علیه مذهب، اعتقادات و شعائر دینی شکل گرفته است.

علمای بحرین اعلام کردند: وضعیت انسان، زندگی و جامعه زمانی سامان می‌یابد که مسیر آن با دین خدا و اصول و احکام آن در تضاد نباشد. این باور، بر اساس قرآن کریم و سنت شریف، از اصول مسلم میان مسلمانان است.

آنها افزودند: با توجه به نگرانی عمیق نسبت به کشور بحرین که در سراسر تاریخ خود اسلام را به‌عنوان دین شناخته است، با نهایت جدیت و مسئولیت هشدار می‌دهیم که نظام حاکم مسیری ضد دین را در پیش گرفته؛ مسیری که با شتاب و رویکردی خطرناک، مذهب، اعتقادات، شعائر و دیگر ابعاد دینی مردم را تهدید می‌کند.

در این بیانیه آمده است که این رویکرد در قالب مجموعه‌ای از طرح‌ها و تصمیم‌های نظام‌مند و فزاینده دنبال شده و تهدید علیه دین و اعتقادات را به مرحله‌ای رسانده که می‌تواند پیامدهایی خطرناک برای کشور داشته باشد.

علمای بحرین یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این روند را دخالت نظام در اوقاف جعفری، حسینیه‌ها، مأتم‌ها، مساجد و قبرستان‌ها دانستند. به گفته آنان، مدیریت این اماکن به یک شورای دولتی واحد سپرده شده که ریاست آن را یکی از وزرای دولت برعهده دارد؛ اقدامی که استقلال امور وقفی از ساختار سیاسی را که طی دهه‌های طولانی برقرار بوده، نقض می‌کند.

آنها همچنین نسبت به تصمیم این شورا برای الزام متولیان و ناظران اوقاف به اجرای مصوبات آن و واگذاری اختیار تعیین یا عزل آنان به نهادهای رسمی هشدار دادند و این اقدام را مغایر با احکام شرعی و شروط واقفان دانستند.

در ادامه بیانیه آمده است: این اقدامات دخالتی صریح در ولایت شرعی بر اوقاف است و می‌تواند زمینه را برای تبدیل مساجد، حسینیه‌ها و مجالس عزاداری به مراکز وابسته به دولت و تابع منافع و محاسبات سیاسی آن فراهم کند؛ وضعیتی که از اهداف واقفان و احکام شریعت فاصله دارد.

علمای بحرین همچنین به تصمیم اخیر درباره محدود کردن فعالیت‌های دینی و مشروط کردن سخنرانی، آموزش، تبلیغ، موعظه و دعوت دینی به دریافت مجوز دولتی اشاره کردند و آن را اقدامی در تضاد با دین دانستند.

آنها تأکید کردند که این تصمیم همچنین با اصول قانون اساسی درباره آزادی دینی و سنت‌ها و عرف‌های ریشه‌دار بحرین در زمینه استقلال مساجد، حسینیه‌ها و فعالیت‌های دینی از مداخلات سیاسی در تعارض است و می‌تواند بخش مهمی از میراث دینی جامعه بحرین را تضعیف کند.

علمای بحرین در پایان خواستار عقلانیت و لغو مجموعه تصمیماتی شدند که به گفته آنان، دین را در بند و زنجیر قرار می‌دهد و هشدار دادند که ادامه این روند سرانجامی فاجعه‌بار و ویرانگر خواهد داشت.

آنها تأکید کردند که وضعیت بحرین تنها با پایبندی به دین، احیای احکام آن، برقراری عدالت، بازگرداندن حقوق سیاسی و معیشتی مردم، و تضمین کرامت و آزادی آنان سامان خواهد یافت؛ نه با سلب بیشتر حقوق مردم، خدشه‌دار کردن کرامت آنان و محدود کردن بیش از پیش آزادی‌های دینی.

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