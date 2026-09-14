به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخست‌وزیر مالزی در سخنانی در همایش علما و دانشجویان در شهر کالیکوت هند با تأکید بر ضرورت حضور فعال جهان اسلام در عرصه فناوری‌های نوین، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در کنار حفظ ایمان، ارزش‌های اخلاقی و میراث علمی و فکری اسلام شد.

«انور ابراهیم» گفت: جهان اسلام نمی‌تواند در برابر شتاب روزافزون هوش مصنوعی و فناوری‌های جدید منفعل بماند؛ چراکه ناآگاهی از این تحولات می‌تواند جوامع مسلمان را در برابر نفوذ و تأثیرگذاری دیگران آسیب‌پذیر کند.

وی یادگیری و شناخت هوش مصنوعی را برای جوامع اسلامی ضروری دانست و در عین حال تأکید کرد که پیشرفت فناوری نباید جدا از ارزش‌های انسانی و اخلاقی دنبال شود، بلکه باید در چارچوب ایمان و اصول اخلاقی هدایت شود.

نخست‌وزیر مالزی همچنین بر ضرورت حفظ پیوند فناوری‌های جدید با میراث علمی و فکری مسلمانان تأکید کرد و گفت جهان اسلام در مسیر دستیابی به دانش و فناوری‌های نوین نباید قرآن، سنت و آثار علمی اندیشمندان مسلمان را نادیده بگیرد.

انور ابراهیم در ادامه با اشاره به رویکرد «مالزی مادانی» (گفتمان سیاست‌گذاری دولت مالزی طبق ایده و ابتکار انور ابراهیم، به معنای ساختن یک جامعه متمدن، اخلاق‌مدار، انسانی و مبتنی بر حکمرانی خوب) گفت: این رویکرد بر ارزش‌هایی همچون انسانیت، احترام و همزیستی میان پیروان ادیان و اقوام مختلف استوار است و در عین حال، ریشه‌های خود را در باورهای اسلامی و چارچوب اخلاقی جامعه مالزی دارد.

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