به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ میکی زوهار، وزیر فرهنگ رژیم صهیونیستی، در واکنش به موفقیت مستند «نازا» ساخته «یووال آبراهام» و «ریچل زور» در جشنواره فیلم ونیز، تهدید کرد برای سلب تابعیت اسرائیلی این دو کارگردان اقدام کند و آنان را به «خیانت به دولت» متهم کرد.

این واکنش پس از آن مطرح شد که مستند «نازا» درباره جنگ غزه، جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز را به دست آورد. زوهار در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، موفقیت این فیلم را «شوک‌آور» و خود مستند را «نفرت‌انگیز» توصیف کرد و مدعی شد سازندگان آن برای جلب تأیید خارجی به کشور خود آسیب زده‌اند.

وزیر فرهنگ رژیم صهیونیستی همچنین گفت اصلاحات مورد حمایت او در حوزه سینما با هدف آن انجام شده است که شهروندان اسرائیلی دیگر مجبور نباشند از جیب خود هزینه آسیب‌رساندن به نظامیان ارتش و دولت اسرائیل را پرداخت کنند. وی تأکید کرد که به‌عنوان وزیر فرهنگ، «فوراً» برای لغو تابعیت این دو فیلمساز به دلیل آنچه «خیانت به دولت» خواند، اقدام خواهد کرد.

بر اساس معرفی رسمی جشنواره فیلم ونیز، مستند «نازا» در سراسر غزه را بررسی می‌کند. این فیلم از شهادت‌های مستقیم افسران اطلاعات نظامی و نظامیان شاغل در ارتش رژیم صهیونیستی نیز استفاده کرده است.

طولانی ترین تشویق تاریخ

این مستند پس از نمایش رسمی در جشنواره ونیز، که با حدود ۲۵ دقیقه تشویق ایستاده تماشاگران همراه شد، جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت کرد. «ریچل زور» و «یووال آبراهام» در این اثر با ۲۴ منبع از نیروهای نظامی و اطلاعاتی گفت‌وگو کرده‌اند که در فرایند شناسایی و هدف‌گیری خانه‌های فلسطینیان در غزه نقش داشته‌اند.

بر اساس گزارش «گاردین» درباره این فیلم، برخی از منابع حاضر در مستند درباره سامانه‌های هوش مصنوعی مورد استفاده برای شناسایی اهداف در غزه سخن گفته‌اند؛ سامانه‌هایی که با بررسی سیگنال‌های تلفن همراه، ساختمان‌هایی را برای حمله هوایی پیشنهاد می‌کردند. این منابع در عین حال تأکید کرده‌اند که نقش خود را صرفاً فنی می‌دانستند و خود را بخشی کوچک از یک فرایند گسترده‌تر معرفی کرده‌اند!

آبراهام در گفت‌وگو با «گاردین» درباره انگیزه برخی از این افراد برای صحبت‌کردن درباره عملکردشان گفت همه آنان الزاماً از احساس شرم سخن نمی‌گویند و برخی حتی از مهارت و عملکرد خود احساس غرور می‌کنند! وی افزود مأموران اطلاعاتی از جزئیات بیشتری درباره اهداف اطلاع دارند و به گفته او، می‌دانند ساختمانی که هدف قرار می‌گیرد ممکن است مملو از کودکان باشد.

در بخش دیگری از این گزارش، آبراهام گفت بسیاری از عملیات‌ها از راه دور و از تل‌آویو انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که هوش مصنوعی هدف را انتخاب می‌کند و پهپاد بمب را رها می‌کند. به گفته او، چنین فاصله‌ای میان تصمیم‌گیرنده و محل حمله می‌تواند فرایند کشتار را از نظر روانی آسان‌تر کند، هرچند افسران اطلاعاتی به دلیل دسترسی به ارتباطات و اطلاعات هدف، از وضعیت افراد حاضر در ساختمان‌ها نیز آگاهی دارند.

این فیلمساز اسرائیلی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره مقایسه وضعیت غزه با هولوکاست گفت منظور او یکسان‌دانستن این دو واقعه نیست، بلکه باید از تاریخ برای شناخت الگوهای قابل مشاهده در زمان حال استفاده کرد. وی بر ضرورت توجه به الگوهای «انسان‌زدایی و کشتار» تأکید کرد و گفت آنچه درباره عادی‌شدن مرگ در جامعه مطرح می‌شود، پرسش‌های مهمی درباره شرایط کنونی اسرائیل ایجاد می‌کند.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به ادعاهای مطرح‌شده در این مستند، آنها را به‌طور کامل رد و استفاده از شهادت‌های ناشناس را که به گفته این ارتش قابل راستی‌آزمایی نیستند، مورد انتقاد قرار داده است. ارتش اسرائیل همچنین مدعی شده است که در جریان عملیات نظامی خود در غزه تلاش‌های بی‌سابقه‌ای برای کاهش آسیب به غیرنظامیان انجام می‌دهد.

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