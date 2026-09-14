جزئیات عملیات نجات دو خلبان آمریکایی در ایران + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه آمریکایی CBS در برنامه «۶۰ دقیقه» تصاویر و جزئیات تازه‌ای از عملیات پیچیده بازیابی دو عضو خدمه یک جنگنده اف-۱۵ئی سرنگون‌شده در ایران منتشر کرد؛ عملیاتی که به گفته مقام‌های آمریکایی با مشارکت ده‌ها هواگرد و صدها نیروی نظامی انجام شد و در نهایت دو خلبان را که حدود هشت کیلومتر از یکدیگر فاصله داشتند، نجات داد.

بر اساس گزارش این شبکه، جنگنده اف-۱۵ئی با شناسه عملیاتی «Dude ۴۴» در اوایل آوریل ۲۰۲۶ و پس از اصابت یک موشک دوش‌پرتاب ایرانی در منطقه‌ای کوهستانی در جنوب اصفهان سقوط کرد. دو خلبان این جنگنده با نام‌های عملیاتی «آلفا» و «براوو» پیش از سقوط از هواپیما خارج شدند، اما پس از فرود اضطراری از یکدیگر فاصله گرفتند. فاصله میان محل فرود آنها حدود پنج مایل، معادل هشت کیلومتر، اعلام شده است.

عملیات نجات «آلفا» با مشارکت ۲۱ هواگرد

«آلفا» حدود هشت ساعت پس از خروج اضطراری شناسایی شد. برای انتقال او، یک عملیات روزانه و پرخطر با مشارکت ۲۱ فروند هواگرد آمریکایی انجام گرفت.

ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، گفت تصمیم برای اجرای این عملیات در روشنایی روز با هدف جلوگیری از رسیدن نیروهای ایرانی به خلبان گرفته شد. تصاویر منتشرشده نیز حضور بالگردهای آمریکایی در منطقه و انتقال «آلفا» را نشان می‌دهد.

«براوو» ۵۰ ساعت در منطقه کوهستانی مخفی ماند

«براوو»، افسر سامانه‌های تسلیحاتی جنگنده و سرنشین کابین عقب، شرایط دشوارتری داشت. به گفته او، موشک ایرانی علاوه بر آسیب زدن به هواپیما، به صندلی پرتاب و چتر نجات او نیز خسارت وارد کرد.

براوو در جریان سقوط با سرعتی حدود ۷۰ تا ۱۰۰ مایل در ساعت به زمین برخورد کرد و دچار شکستگی کمر، بازو و شانه، پیچ‌خوردگی مچ پا و جراحات متعدد در ناحیه سر و صورت شد.

با وجود این جراحات، او برای دور شدن از محل سقوط به سمت ارتفاعات حرکت کرد و خود را به خط‌الرأسی با ارتفاع حدود هفت هزار پا رساند. براوو نزدیک به ۵۰ ساعت در منطقه کوهستانی و بدون دسترسی کافی به آب و غذا مخفی ماند.

مقام‌های آمریکایی می‌گویند نیروهای ایرانی تا چندصد متری محل اختفای او پیش رفته بودند و برای یافتن وی جایزه تعیین شده بود.

استفاده از فناوری محرمانه برای شناسایی محل خلبان

پس از برقراری ارتباط با براوو، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با استفاده از فناوری‌های محرمانه و عملیات فریب، موقعیت او را شناسایی کرد.

در مرحله نهایی، دو نیروی امداد و نجات ویژه نیروی هوایی آمریکا به سمت براوو حرکت کردند و او را به یک بالگرد انتقال دادند. براوو لحظه رسیدن امدادگران را یکی از مهم‌ترین لحظات زندگی خود توصیف کرد و خطاب به آنها گفت: «برویم.»

مشارکت ۹۲ نیروی ویژه و صدها نیروی پشتیبانی

بر اساس اظهارات مقام‌های آمریکایی، مرحله دوم عملیات حدود ۹۲ نیروی ویژه را در زمین و چندصد نیروی پشتیبانی را در هوا درگیر کرد و هزاران نفر نیز در پشت صحنه از آن حمایت می‌کردند.

در جریان خروج، یکی از هواپیماهای ترابری آمریکا در زمین ماسه‌ای گرفتار شد. مقام‌های آمریکایی گفتند برای جلوگیری از دستیابی ایران به تجهیزات حساس، هواپیماها و برخی تجهیزات باقی‌مانده منهدم شدند.

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