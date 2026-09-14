سپاه: یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱ دشمن را منهدم کردیم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

ساعتی قبل یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱ توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور بر فراز آسمان تنگه هرمز رهگیری و منهدم شد.

در طول جنگ تحمیلی سوم، صدها فروند پهپاد متجاوز توسط پدافند هوایی کشورمان ساقط شده که پهپادهای «لوکاس»، «هرمس»، «MQ-۱» و «MQ-۹» نیز در میان آنها بوده‌اند.

همچنین چندی پیش روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انهدام یک فروند شناور بدون‌سرنشین (شهپاد) ارتش آمریکا در ورودی تنگه راهبردی هرمز خبر داده بود. این عملیات شامگاه پنج‌شنبه ۱۹ شهریورماه انجام شد و سپاه اقدامی دقیق، هوشمندانه و به‌موقع در دفاع از تمامیت ارضی و منافع حیاتی کشور تلقی می‌شود.

...........

پایان پیام/ ۲۱۸