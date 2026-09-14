به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ باقر حسین زیدی سخنگو و نایب‌رئیس ائتلاف جعفریه پاکستان، با ابراز نگرانی از گزارش‌ها درباره محدود شدن حقوق مذهبی، آموزشی و شهروندی شیعیان در افغانستان، خواستار تضمین آزادی مذهبی و حقوق برابر آنان شد و همچنین از حق مردم یمن برای تعیین سرنوشت سیاسی خود و مقاومت مشروع در برابر مداخلات خارجی حمایت کرد.

زیدی گفت: گزارش‌ها درباره محدود شدن حقوق مذهبی، آموزشی و شهروندی مسلمانان شیعه در افغانستان بسیار نگران‌کننده و محکوم است. فقه جعفری علیه هیچ مسلمانی نیست، بلکه یکی از مکاتب معتبر فقهی در اسلام است و ممنوعیت آن، نقض آشکار اصول آزادی مذهبی، تکثر مذهبی و حقوق بنیادین بشر به شمار می‌رود.

وی از سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی خواست برای تضمین حق شیعیان افغانستان در زمینه عبادت، آموزش، برگزاری شعائر مذهبی و تدریس فقه جعفری مطابق با اعتقادات خود، فشار مؤثر و عملی بر دولت افغانستان وارد کنند.

سخنگوی ائتلاف جعفریه پاکستان تأکید کرد: اکثریت مذهبی در هیچ کشوری حق ندارد پیروان یک مکتب فقهی دیگر را از حقوق مشروع مذهبی خود محروم کند.

وی همچنین خواستار تضمین امنیت، حقوق برابر شهروندی و آزادی کامل مذهبی برای همه مسلمانان شیعه افغانستان، به‌ویژه جامعه هزاره، شد و گفت تبدیل اختلافات مذهبی به ابزاری برای اجبار، تبعیض یا خشونت به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

زیدی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مقاومت یمن اظهار کرد: مردم یمن حق دارند خودشان درباره آینده سیاسی کشورشان تصمیم بگیرند، از مداخلات خارجی در امان باشند و زندگی شرافتمندانه و آرامی داشته باشند.

وی افزود: ما از مقاومت مشروع مردم یمن در برابر نیروهای نیابتی خارجی موجود در این کشور و همچنین از حق آنها برای حاکمیت و استقلال حمایت می‌کنیم.

زیدی تأکید کرد که راه حل تنش‌های جاری در یمن، رویارویی نظامی نیست، بلکه در گفت‌وگوهای سیاسی، آشتی ملی و حفاظت از غیرنظامیان نهفته است.

وی هشدار داد ادامه تنش‌های کنونی، خطر وارد شدن تلفات انسانی بیشتر در یمن و منطقه و همچنین افزایش بی‌ثباتی منطقه‌ای را به همراه دارد.

سخنگوی ائتلاف جعفریه پاکستان در پایان از جامعه جهانی خواست مسئولیت‌های خود را برای حمایت مؤثر از حقوق بشر، آزادی مذهبی و امنیت شهروندان در افغانستان و یمن انجام دهد.

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