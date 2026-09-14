روایت سند آرشیوی پنتاگون: آینده خاورمیانه در دست مردم منطقه است؛ شیعیان شریک برابر + عکس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشریه رسمی و تخصصی ارتش ایالات متحده (Professional Journal of the United States Army) در شماره مربوط به سال ۲۰۰۷ خود، طی مقاله‌ای تحلیلی به قلم سرهنگ بازنشسته «ریچارد اورت»، در ابتدا به بررسی کتاب «احیای شیعه» (The Shia Revival) نوشته ولی‌نصر پرداخته است.

این تحلیل که در یکی از معتبرترین نشریات نظامی آمریکا منتشر شده، ابعاد تاریخی، مذهبی و ژئوپلیتیک اقتدار مجدد جهان شیعه را مورد ارزیابی قرار داده است.

کربلا؛ نقطه عطف تبدیل شیعه به یک نیروی عظیم مذهبی

در این گزارش تحلیلی با مرور ریشه‌های تاریخی تفاوت میان اهل‌تسنن و شیعیان، تأکید شده است که با شهادت حضرت امام حسین(ع) فرزند علی بن ابی‌طالب(ع) در کربلا (سال ۶۸۰ میلادی)، جریان شیعه از یک موضع مجزای سیاسی به یک نیروی عظیم و هویت‌ساز مذهبی در جهان اسلام تبدیل شد.

نویسنده مقاله نشریه ارتش آمریکا تصریح می‌کند که واقعه کربلا، مظهر شهادت، روز مذهبی عاشورا و هویت پایدار شیعی را شکل داد.

نقش دولت‌های اروپایی در حاشیه‌رانی تاریخی شیعیان

بخش دیگری از این ارزیابی مطبوعاتی به نقد نقش قدرت‌های استعماری می‌پردازد. در متن نشریه ارتش آمریکا آمده است که دولت‌های اروپایی در قرون گذشته با حمایت از وضعیت موجود و حکومت‌های وقت، به حفظ سلطه سیاسی و اقتصادی علیه شیعیان کمک کردند.

این رویکرد اروپا نه‌تنها زمینه‌ساز حاشیه‌رانی تاریخی شیعیان و تلقی آنان به‌عنوان «شهروند درجه دو» شد، بلکه ناخواسته به رشد جریان‌های افراطی در نیمه دوم قرن بیستم نیز دامن زد .

پایان انزوا و مطالبه حقوق برابر در منطقه

این مقاله با اشاره به تحولات چند دهه اخیر، از جمله تحولات ایران و عراق، تأکید می‌کند که جامعه شیعی خاورمیانه وارد مرحله جدیدی از «رستاخیز و بیداری سیاسی» شده است.

بر اساس این تحلیل، پیوندهای مذهبی و فرهنگی میان شیعیان در سراسر خاورمیانه در حال تقویت است و جوامع شیعی دیگر حاضر نیستند موقعیت حاشیه‌ای یا عدم برخورداری از حقوق برابر مذهبی و سیاسی را بپذیرند.

شیعیان شرکای برابر آینده خاورمیانه هستند

سرهنگ ریچارد اورت در بخش پایانی ارزیابی خود در نشریه ارتش آمریکا به یک جمع‌بندی استراتژیک دست می‌زند: «آینده خاورمیانه بر پایه سیستم‌های اقتصادی یا سیاسی غرب استوار نیست، بلکه بر مصالحه میان دو جامعه بزرگ اسلامی (شیعه و سنی) متکی است» .

وی صرحتاً تأکید می‌کند که قطع‌نظر از اقدامات آمریکا، آینده خاورمیانه به دست مردم خود منطقه نوشته خواهد شد و این آینده قطعا شامل شیعیان به‌عنوان شرکای برابر در جهان اسلام خواهد بود.

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