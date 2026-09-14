به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه انگلیسی «گاردین» گزارش داد تصاویر ماهواره‌ای، ابعاد خسارت واردشده به خط لوله اصلی نفت عربستان سعودی، به‌ویژه یکی از ایستگاه‌های پمپاژ این خط را نشان می‌دهد؛ ایستگاهی که در تصاویر منتشرشده به‌شدت سوخته و آسیب‌دیده به نظر می‌رسد.

این خط لوله نفتی، یکی از مسیرهای مهم انتقال نفت خام عربستان از مناطق شرقی این کشور به مناطق غربی و سپس دریای سرخ به شمار می‌رود.

به نوشته گاردین، مقام‌های سعودی تاکنون جزئیات دقیقی درباره میزان خسارت واردشده در پی حمله به این زیرساخت نفتی ارائه نکرده‌اند.

گاردین همچنین به نقل از خریداران و معامله‌گران نفت عربستان گزارش داد که با ادامه توقف فعالیت این خط لوله، احتمال دارد عربستان برای تأمین تعهدات صادراتی خود ناچار به استفاده از ذخایر نفتی اختصاص‌یافته برای صادرات شود.

این روزنامه هشدار داد که تداوم اختلال در فعالیت خط لوله نفت عربستان می‌تواند موجب از دست رفتن بخشی قابل توجه از عرضه نفت در بازار جهانی شود؛ به‌گونه‌ای که برآوردها از احتمال تأثیرگذاری بر تا ۴ درصد از عرضه جهانی نفت حکایت دارد.

گاردین تأکید کرد چنین اختلالی می‌تواند فشار مضاعفی بر بازارهای انرژی وارد کند و اهمیت و گستره پیامدهای احتمالی آسیب واردشده به زیرساخت‌های نفتی عربستان را نشان دهد.

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