شیخ احمد قبلان: امنیت جنوب و لبنان از یکدیگر جدا نیست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد قبلان، مفتی جعفری ممتاز لبنان، در پیامی خطاب به مردم این کشور، با انتقاد شدید از عملکرد دولت لبنان در قبال تحولات جنوب، تأکید کرد که نمی‌توان درباره لبنان سخن گفت اما جنوب این کشور را نادیده گرفت؛ چراکه امنیت جنوب با امنیت و حاکمیت لبنان پیوندی ناگسستنی دارد.

شیخ احمد قبلان در این پیام اظهار کرد: نمی‌توان درباره لبنان بدون سخن گفتن از جنوب آن صحبت کرد؛ منطقه‌ای که در برابر دیدگان قوه مجریه لبنان در حال تحمل فشار و آسیب است.

وی با انتقاد از سیاست‌های دولت لبنان در قبال جنوب افزود: مسئله امروز تنها این نیست که قوه مجریه نمی‌خواهد از جنوب دفاع کند، بلکه مجموعه سیاست‌هایی که جنوب را تحت فشار قرار داده، آن را محاصره و فرسوده می‌کند و از فراهم شدن زمینه‌های زندگی و امدادرسانی در این منطقه جلوگیری می‌کند، نگران‌کننده است.

مفتی جعفری ممتاز لبنان، جنوب را «قضیه مادر» لبنان توصیف کرد و گفت: تهدید جنوب به معنای تهدید لبنان، شراکت ملی، امنیت داخلی و پروژه تاریخی تشکیل دولت در این کشور است. با وجود این، دولت به جای مقابله با این تهدیدها، درگیر اختلافات و تنش‌های داخلی و تلاش برای کنار گذاشتن جبهه جنوب از معادلات حاکمیتی است.

قبلان با اشاره به اهمیت دفاع از جنوب لبنان تصریح کرد: دفاع از جنوب، ضرورتی وجودی، حاکمیتی، ملی و میثاقی است و مقاومت در این مسیر، نقشی اساسی در دفاع از لبنان ایفا می‌کند.

وی افزود که مقاومت با فداکاری‌های خود مانع از آن شده است که رژیم صهیونیستی بتواند لبنان را تحت سلطه خود درآورد و موجودیت تاریخی و مردمی این کشور را از بین ببرد.

وی همچنین تأکید کرد: امنیت لبنان تجزیه‌پذیر نیست و جنوب لبنان، میزان پایبندی هر لبنانی و هر جریان سیاسی به چارچوب ملی این کشور را آشکار می‌کند.

به گفته وی، حل بحران کنونی نیازمند یک موضع ملی و اقدامات عملی برای جلوگیری از تشدید شکاف‌های داخلی و آسیب بیشتر به جنوب است.

مفتی جعفری لبنان در بخش دیگری از سخنان خود، سیاست‌های دولت کنونی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: مسئولیت ملی دولت اقتضا می‌کند که در قبال مسائل حاکمیتی و سرنوشت‌ساز در کنار مردم خود باشد، نه اینکه امنیت لبنان را با ملاحظات و نقشه‌های امنیتی خارجی پیوند بزند.

قبلان همچنین با اشاره به تحولات منطقه‌ای، آمریکا را در مسیر شکست ارزیابی کرد و مدعی شد تحولات مربوط به تنگه‌های هرمز و باب‌المندب، نشانه وقوع یک زلزله منطقه‌ای و بین‌المللی بی‌سابقه است.

وی نسبت به پیامدهای ادامه سیاست‌های کنونی برای لبنان هشدار داد و آن را عامل تشدید بحران سیاسی و ملی در این کشور دانست.

قبلان تأکید کرد که جنوب لبنان برای این کشور، مسئله‌ای بنیادی و غیرقابل چشم‌پوشی است و گفت: شراکت ملی لبنان از جنوب آغاز می‌شود و بدون جنوب، نه شراکت سیاسی و نه همبستگی ملی معنا خواهد داشت.

قبلان در پایان بر نقش مقاومت و فداکاری‌های حزب‌الله و جنبش امل در دفاع از لبنان تأکید کرد و گفت جنوب و مردم آن، در برابر فشارها و تهدیدها تسلیم نخواهند شد.

.........

پایان پیام