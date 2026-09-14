شیخ عادل شعله: اقدامات حکومت بحرین برای تسلط بر امور شیعیان، نقض تعهدات حاکمان است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ عادل شعله از علمای سرشناس بحرین در سخنرانی خود در شهر مقدس قم، با تأکید بر ضرورت مقابله با ظلم و پرهیز از همراهی با ظالمان، تحولات بحرین و سیاست‌های حکومت این کشور در قبال جامعه شیعی را مورد انتقاد قرار داد و خواستار هوشیاری مؤمنان در برابر آنچه طرح‌های سلطه بر مقدرات و هویت دینی جامعه شیعه خواند، شد.

شیخ عادل شعله با اشاره به آموزه‌های دینی درباره حرمت رضایت به ظلم گفت: کسی که به ظلم دیگری رضایت دهد، در ظلم او شریک است و مؤمن نباید حتی در برابر ظلمی که متوجه دشمن است، رضایت داشته باشد. وی تأکید کرد که انسان مؤمن باید تابع دین و ارزش‌های الهی باشد و نباید تحت تأثیر غرایز، هواهای نفسانی یا تبلیغات گمراه‌کننده قرار گیرد.

تسلط حکومت بر امور دینی شیعیان؛ نقض تعهدات پیشین

وی در ادامه با اشاره به شرایط بحرین، آنچه را «سیاست استیلا بر امور طایفه شیعه و برخورد با علمای این طایفه» خواند، از مصادیق استبداد و انحصارطلبی در حکومت دانست و گفت: آنچه در این زمینه رخ می‌دهد، ظلمی آشکار است که از نحوه اتهام‌زنی به علما، بازداشت‌ها، برخورد با خانواده‌ها و اموال، شیوه بازجویی‌ها و روند محاکمه‌ها قابل مشاهده است.

شعله اظهار کرد: مجموعه این اقدامات با هدف ایجاد شرایطی انجام می‌شود که حکومت بتواند بدون وجود صدای مخالف یا معترض، بر امور جامعه شیعه مسلط شود.

وی با اشاره به بازداشت شماری از علمای شیعه، مسئولیت اعتراض به این وضعیت را متوجه کسانی دانست که وظیفه شرعی آنان اقتضا می‌کند در برابر ظلم سکوت نکنند.

این عالم بحرینی همچنین از آنچه «دخالت حکومت در امور دینی» خواند، انتقاد کرد و گفت: امور دینی و ویژگی‌های مذهبی باید استقلال خود را حفظ کنند و از نظر شرعی و قانونی، حکومت نباید بر آنها سلطه پیدا کند.

انتقاد از محدودیت‌ها در اوقاف، مساجد و فعالیت‌های مذهبی

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از سیاست‌های حکومت در قبال اوقاف جعفری، مساجد و حسینیه‌های شیعی، اظهار کرد که این مداخلات به حوزه‌هایی همچون خطابه و وعظ دینی، منبر حسینی، شعائر مذهبی و فعالیت‌های خیریه نیز کشیده شده است.

شعله این روند را از عوامل افزایش نارضایتی و تنش اجتماعی در بحرین دانست و تأکید کرد که این وضعیت تنها ناشی از بازداشت‌ها نیست، بلکه استمرار محدودیت‌ها نسبت به حقوق و ویژگی‌های دینی جامعه شیعه نیز در شکل‌گیری آن نقش دارد.

مقایسه پرونده شیخ علی سلمان با محاکمه علمای شیعه

شعله در ادامه، وضعیت کنونی را با پرونده شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین، مقایسه کرد و مدعی شد که حکومت بحرین در گذشته از اختلاف خود با قطر برای طرح اتهام علیه شیخ علی سلمان استفاده کرد؛ در حالی که به گفته وی، قطر در مقطعی نقش میانجی میان حکومت و مخالفان را ایفا می‌کرد.

وی افزود: آنچه در آن دوره رخ داد، صرفاً محاکمه یک فرد نبود، بلکه به مسئله حقوق سیاسی مردم بحرین ارتباط داشت.

به گفته شعله، حکومت بحرین در شرایط کنونی نیز از اختلافات خود با جمهوری اسلامی ایران برای محاکمه شماری از علمای شیعه و طرح اتهام درباره دیدگاه‌های آنان استفاده می‌کند.

اعتراض به برخورد با علما و فعالان شیعه

این عالم بحرینی مدعی شد که در شرایط کنونی، پرونده‌های قضایی علیه علمای شیعه از سطح اتهام به افراد فراتر رفته و به مسئله حقوق دینی جامعه شیعه مرتبط شده است.

وی همچنین گفت دامنه مداخلات حکومت، علاوه بر حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و آموزشی، به حوزه حقوق و امور دینی نیز گسترش یافته است.

شعله در پایان، اقدامات حکومت بحرین برای اعمال سلطه بر امور جامعه شیعه را «باطل» توصیف کرد و مدعی شد این اقدامات با ویژگی‌های فقه شیعه، برخی اصول قانون اساسی و تعهدات پیشین حاکمان بحرین به مراجع شیعه درباره حفظ استقلال شعائر و باورهای مذهبی آنان مغایرت دارد.

وی در پایان بر ضرورت حفظ حساسیت دینی و مخالفت قلبی با ظلم تأکید کرد و گفت مؤمن باید نسبت به دین خود دغدغه‌مند و دارای وجدان زنده باشد و از ظالمان فاصله بگیرد.

شیخ شعله همچنین بر استمرار فریضه امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد و در عین حال رعایت شرایط شرعی و ضوابط معتبر در این زمینه را ضروری دانست.

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