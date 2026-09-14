به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مآتم و حسینیه‌های بحرین در واکنش به تصمیم اخیر نهادهای رسمی این کشور برای الزام خطیبان، سخنرانان و مداحان به دریافت مجوز پیش از حضور در مناسبت‌های دینی، با صدور بیانیه‌ای مشترک این اقدام را دخالت در امور مذهبی و تلاشی برای اعمال قیمومیت بر منابر و مجالس حسینی دانستند و بر حق خود برای برگزاری مستقل شعائر دینی تأکید کردند.

مدیریت مآتم(غم‌خانه و عزاخانه) و حسینیه‌های بحرین در این بیانیه، تصمیم اخیر نهادهای رسمی این کشور برای الزام سخنرانان، خطیبان و مداحان شرکت‌کننده در مناسبت‌های دینی به دریافت مجوز قبلی را مورد انتقاد قرار دادند.

به گفته آنان، این تصمیم در ادامه مجموعه‌ای از اقدامات محدودکننده در حوزه فعالیت‌های دینی طی ماه‌های اخیر اتخاذ شده است؛ اقداماتی که از محدودیت‌های اعمال‌شده بر برگزاری مراسم عاشورا آغاز شده و با تصمیم برای یکسان‌سازی روند اداره مآتم و اوقاف و اکنون نیز الزام دریافت مجوز برای فعالان مراسم مذهبی ادامه یافته است.

تأکید بر استقلال شعائر و نهادهای مذهبی

مآتم و حسینیه‌های بحرین با اشاره به تداوم این اقدامات، تأکید کردند که مجموعه این تصمیمات را نمی‌توان جدا از یکدیگر بررسی کرد و به باور آنان، این روند نشان‌دهنده محدودسازی سازمان‌یافته آزادی برگزاری شعائر دینی شیعیان و تعرض به ویژگی‌ها و استقلال مذهب جعفری است.

آنان همچنین نسبت به آنچه «دخالت در امور دینی و اعمال قیمومیت بر منابر و مجالس حسینی» خواندند، اعتراض کردند و بر ضرورت حفظ استقلال نهادهای مذهبی و مجالس حسینی تأکید داشتند.

استناد به قانون اساسی بحرین

در این بیانیه برای رد تصمیم جدید، به ماده ۲۲ قانون اساسی بحرین استناد شده است؛ ماده‌ای که بر آزادی مطلق وجدان تأکید کرده و دولت را موظف به حفظ حرمت عبادتگاه‌ها و تضمین آزادی انجام شعائر ادیان، برگزاری دسته‌های مذهبی و اجتماعات دینی مطابق عرف‌های جاری در کشور می‌داند.

مآتم و حسینیه‌ها با استناد به این ماده، تصمیم جدید را مغایر با حقوق و آزادی‌های دینی دانسته و خواستار احترام به جایگاه نهادهای مذهبی و مجالس حسینی شدند.

مخالفت با قیمومیت بر منابر حسینی

مدیریت مآتم و حسینیه‌های بحرین در پایان، صراحتاً مخالفت خود را با اجرای این تصمیم اعلام کردند و آن را «دخالت آشکار در امور دینی» و تلاشی برای اعمال قیمومیت و سلطه بر منابر و مجالس حسینی توصیف کردند.

آنان همچنین بر پایبندی خود به حق مآتم، حسینیه‌ها و مؤسسات دینی برای ایفای نقش مذهبی و برگزاری شعائر و مناسبت‌های دینی بر اساس احکام و ضوابط شرعی تأکید کردند و خواستار دور ماندن این فعالیت‌ها از هرگونه قیمومیت یا دخالت شدند.

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