کشورهای اسلامی اختلافات را کنار بگذارند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر عمران احمد صدیقی سفیر جدید جمهوری اسلامی پاکستان در ایران با حضور در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی قاضی‌عسکر تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، تولیت آستان مقدس ضمن خیرمقدم به سفیر پاکستان، با تشریح جایگاه معنوی، علمی و فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)، ظرفیت‌های این مجموعه در حوزه ‌های زیارتی، علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی را تبیین کرد و از آمادگی آستان برای توسعه همکاری با مجموعه‌های علمی، فرهنگی و زیارتی پاکستان خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی‌عسکر با تأکید بر ضرورت تقویت وحدت و همگرایی میان کشورهای اسلامی، گفت: کشورهای منطقه باید با کنار گذاشتن اختلافات، بر ظرفیت‌های مشترک خود تکیه کرده و مسائل منطقه را از طریق گفتگو، همکاری و بهره‌گیری از توانمندی ‌های داخلی حل‌ و فصل کنند.

وی همچنین با اشاره به چالش مشترک ایران و پاکستان در زمینه تروریسم، بر ضرورت همکاری کشورهای منطقه برای مقابله با این پدیده و توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی، علمی و دانش‌بنیان تأکید کرد.

سفیر پاکستان نیز در این دیدار، ضمن ابراز خرسندی از حضور در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه‌السلام، جایگاه اهل ‌بیت(ع) و امامزادگان را مورد احترام پیروان مذاهب مختلف اسلامی دانست و بر اهمیت وحدت، اعتدال، اعتماد متقابل و همکاری میان کشورهای اسلامی تأکید کرد.

دکتر عمران احمد صدیقی، روابط ایران و پاکستان را فراتر از روابط متعارف سیاسی و مبتنی بر اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی، تمدنی و دینی توصیف و آمادگی سفارت پاکستان برای همکاری در زمینه توسعه ارتباطات زیارتی و حمایت از زائران پاکستانی در آستان مقدس را اعلام کرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری پاکستان، پیشنهاد برگزاری نمایشگاه آثار خوشنویسی، نقاشی و هنرهای اسلامی هنرمندان پاکستانی در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه‌السلام را مطرح کرد. پیشنهادی که مورد استقبال تولیت آستان مقدس نیز قرار گرفت.

در ادامه، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) با تأکید بر همسویی دیدگاه ‌های مطرح ‌شده در این دیدار، اظهار داشت: گفتگوهای انجام‌ شده نباید صرفاً در حد تبادل نظر باقی بماند، بلکه باید به برنامه ‌ها و همکاری ‌های عملی میان آستان مقدس و سفارت جمهوری اسلامی پاکستان تبدیل شود.

وی بر استمرار ارتباطات و پیگیری زمینه ‌های همکاری در حوزه ‌های زیارت، فرهنگ، علم، پژوهش، هنر و گردشگری تأکید کرد و مقرر شد این همکاری‌ ها با محوریت جناب آقای دکتر باقری مشاور ویژه تولیت آستان مقدس در امور بین‌الملل پیگیری و عملیاتی شود.

در پایان این دیدار، سفیر پاکستان و هیئت همراه با حضور در حرم مطهر، ضمن زیارت مضاجع شریف امامزادگان و ادای احترام به شهدای مدفون در آستان مقدس، به ‌ویژه شهید حسین امیرعبداللهیان، از موزه آستان مقدس و گنجینه آثار تاریخی و هنری آن بازدید کردند.

با توجه به علاقه سفیر پاکستان به خوشنویسی و نقاشی، آثار هنری این بخش مورد توجه وی قرار گرفت و وی با خرسندی تابلوی دست‌ساز خود با موضوع آیت‌الکرسی را که به تولیت آستان مقدس اهدا کرده بود، در بخش آثار خوشنویسی موزه مشاهده کرد.

این دیدار با تأکید بر تقویت روابط ایران و پاکستان، توسعه همکاری‌ های فرهنگی و زیارتی، حمایت از زائران پاکستانی، گسترش تعاملات علمی و هنری و تقویت وحدت و همگرایی جهان اسلام به پایان رسید.

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