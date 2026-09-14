به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس‌جمهور آمریکا در حالی حمایت اطلاعاتی احتمالی چین از ایران پیش از حمله موشکی به یک پایگاه آمریکایی در اردن را کم‌اهمیت دانست که انتشار این گزارش‌ها می‌تواند بر تنش‌های واشنگتن و پکن، آن هم در آستانه سفر شی جین‌پینگ به کاخ سفید، بیفزاید. ترامپ همچنین در جریان سفر خود به ایرلند، انتقاد از سیاست‌های ولودیمیر زلنسکی را ادامه داد و حملات اوکراین به زیرساخت‌های سوخت روسیه را عامل تشدید کمبود و افزایش قیمت گازوئیل در آمریکا دانست.

گزارش‌ها درباره انتقال اطلاعات ماهواره‌ای چین به ایران

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ترامپ روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در هواپیمای ریاست‌جمهوری، درباره گزارش روزنامه وال‌استریت ژورنال مبنی بر ارائه تصاویر ماهواره‌ای از یک پایگاه نظامی در اردن به ایران توسط برخی نهادهای چینی، گفت: «وقتی می‌گویند چین از ما جاسوسی می‌کند، می‌گویم درست است؛ ما هم از آنها جاسوسی می‌کنیم.»

وی افزود که چین و آمریکا در زمینه جمع‌آوری اطلاعات علیه یکدیگر، اقداماتی مشابه انجام می‌دهند و نباید گزارش‌های منتشرشده در این زمینه را بیش از اندازه بزرگ کرد.

این گزارش‌ها در شرایطی منتشر شده است که احتمال تشدید تنش میان واشنگتن و پکن وجود دارد و سفر رسمی شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، به کاخ سفید برای ۲۴ سپتامبر برنامه‌ریزی شده است.

حمله ایران به پایگاه آمریکایی در اردن

ایران در ۱۷ ژوئیه با موشک پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن را که محل استقرار نیروهای آمریکایی بود، هدف قرار داد. بر اساس گزارش منتشرشده، در این حمله سه نظامی آمریکایی کشته شدند.

وال‌استریت ژورنال در گزارش خود اعلام کرده بود که برخی مقام‌های چینی اطلاعات و تصاویر ماهواره‌ای مربوط به این پایگاه را در اختیار ایران قرار داده‌اند؛ با این حال، مقام‌های آمریکایی مورد استناد این روزنامه، نام نهادهای چینی دخیل در این موضوع را اعلام نکرده و مسئولیت مستقیم دولت چین را نیز مطرح نکرده‌اند.

پکن نیز در واکنش به این ادعاها، از مقام‌های آمریکایی خواست شواهد مربوط به این اتهام را ارائه کنند و هرگونه مشارکت نهادهای چینی در انتقال تصاویر ماهواره‌ای را نپذیرفت.

ترامپ: چین و آمریکا رفتار مشابهی دارند

ترامپ پیش‌تر به چین درباره فروش تسلیحات به ایران هشدار داده بود و دولت آمریکا نیز در ماه مه، سه شرکت چینی فعال در حوزه ماهواره را به اتهام حمایت از عملیات نظامی ایران تحریم کرد.

چین در عین حال یکی از شرکای اقتصادی مهم ایران به شمار می‌رود و بخش قابل توجهی از نفت ایران را خریداری می‌کند.

با وجود این اختلافات، ترامپ درباره شی جین‌پینگ گفت که رئیس‌جمهور چین «رفتاری منطقی» داشته و واشنگتن نیز به همین شکل عمل می‌کند.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اجازه فروش خودروهای چینی در بازار آمریکا، گفت تاکنون چنین اجازه‌ای نداده و تعرفه‌های تجاری مانع ورود این خودروها به آمریکا شده‌اند.

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