اعتراف فرمانده سنتکام به فرسایش ذخایر موشکی آمریکا در جنگ با ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که گزارش‌ها از فشار قابل توجه جنگ با ایران بر ذخایر موشک‌های پدافندی آمریکا حکایت دارد، دریادار براد کوپر، فرمانده سنتکام، تلاش کرد نگرانی‌ها درباره کاهش موشک‌های رهگیر این کشور را کم‌اهمیت جلوه دهد و گفت نیروهای آمریکایی همچنان به اندازه کافی مسلح و آماده هرگونه شرایط اضطراری هستند.

کوپر: از کاهش ذخایر موشکی نگران نیستم

کوپر در گفت‌وگو با شبکه «سی‌بی‌اس» در پاسخ به این پرسش که آیا از فرسایش ذخایر موشکی آمریکا نگران است، گفت: «اصلاً نگران نیستم؛ ما به‌خوبی مسلح هستیم و برای هر شرایط اضطراری آماده‌ایم.»

اظهارات فرمانده سنتکام در حالی مطرح شده است که گزارش‌های مختلف طی هفته‌های اخیر از کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکا در پی استفاده گسترده از سامانه‌های پدافندی در جنگ با ایران خبر داده‌اند.

مصرف گسترده موشک‌های پاتریوت و تاد

شبکه سی‌بی‌اس گزارش داده است که آمریکا در حمله موشکی اخیر ایران به پایگاه‌های آمریکایی در اردن، بیش از ۳۰ موشک رهگیر پاتریوت شلیک کرده است.

بر اساس آمار ارائه‌شده در این گزارش، نیروهای آمریکایی از زمان آغاز عملیات نظامی علیه ایران، حدود ۴۵ درصد از موشک‌های پاتریوت و بیش از نیمی از موشک‌های رهگیر سامانه تاد را مصرف کرده‌اند.

گزارش‌های پیشین نیز از کاهش شدید ذخایر این موشک‌ها حکایت داشته‌اند؛ برآوردهای منتشرشده در اواخر ژوئیه نشان می‌داد ذخایر پاتریوت آمریکا به حدود یک‌سوم میزان پیش از جنگ کاهش یافته و ذخایر تاد نیز با افت محسوسی مواجه شده است.

پافشاری آمریکا بر آمادگی نظامی

با وجود این گزارش‌ها، فرمانده سنتکام تأکید کرده است که ارتش آمریکا همچنان از ظرفیت کافی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی برخوردار است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که جنگ طولانی‌مدت با ایران، فشار فزاینده‌ای بر تجهیزات و ذخایر دفاع هوایی آمریکا وارد کرده و همزمان واشنگتن همچنان درگیر عملیات نظامی گسترده در منطقه است.

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