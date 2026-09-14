گسترش اعتراضات مردم سوریه در پی گرانی قیمت سوخت + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اعتراضات در سوریه در پی افزایش قیمت فرآورده‌های سوختی گسترش یافته و در هشت استان حلب، ادلب، حماه، درعا، رقه، دیرالزور، حسکه و حومه دمشق گزارش‌هایی از تجمع، مسدودشدن جاده‌ها و اختلال در فعالیت‌های حمل‌ونقل منتشر شده است.

در مناطق مختلف، معترضان در برخی نقاط با سوزاندن لاستیک و بستن جاده‌ها به افزایش قیمت سوخت اعتراض کردند. در حلب، اعتراضات در اعزاز و مناطق اطراف آن از جمله مسیر غازی‌عینتاب ـ حلب گزارش شد و در ادلب نیز معترضان بزرگراه بین‌المللی حلب ـ دمشق در نزدیکی معره‌النعمان را مسدود کردند. در رقه، مسیرهای المنصوره و الحسیوه و جاده رقه ـ تل‌ابیض شاهد انسداد بود و در دیرالزور نیز در مناطقی از جمله الطیانه، خشام و الکسرة اعتراضات و توقف فعالیت شماری از رانندگان حمل‌ونقل گزارش شد.

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در حسکه نیز اعتراضات در چندین منطقه از جمله تل‌حمیس، تل‌تمر، تل‌براک، الشدادی و مرکده ادامه یافت و معترضان در منطقه ۴۷ با مسدودکردن بزرگراه M4 مانع عبور تانکرهای حامل نفت خام شدند. در حماه و کفرنبوده نیز اعتراضاتی گزارش شده و اختلال در حمل‌ونقل به جرمانا در حومه دمشق رسیده است. درعا نیز شاهد اعتراض به افزایش هزینه سوخت و تأثیر آن بر هزینه‌های زندگی و حمل‌ونقل بوده است.

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شرح ویدیو: معترضان در ادلب خواستار کناره‌گیری وزیر انرژی

گسترش اعتراضات نشان می‌دهد افزایش قیمت سوخت تنها به هزینه تأمین انرژی محدود نمانده و نگرانی‌ها درباره افزایش کرایه حمل‌ونقل، قیمت مواد غذایی، کالاها و خدمات را تشدید کرده است. رانندگان خواستار افزایش کرایه‌ها برای جبران رشد هزینه‌های عملیاتی هستند، در حالی که شهروندان نگران‌اند افزایش کرایه‌ها فشار بیشتری بر درآمدهای محدود و قدرت خرید کاهش‌یافته آنان وارد کند؛ شرایطی که می‌تواند بحران معیشتی در سوریه را عمیق‌تر کند.

همزمان، پالایشگاه بانیاس وارد مرحله‌ای جامع از تعمیر و بازسازی شده است که به گفته مدیرکل آن، احمد عبدالرحمن السوسی، بخش‌هایی از واحدهای تولید، راکتور، واحد تقطیر، نیروگاه، ساختمان‌ها، جاده‌ها، سامانه‌های ایمنی و آزمایشگاه را دربر می‌گیرد. انتظار می‌رود ظرفیت تولید این پالایشگاه از حدود ۹۰ هزار بشکه در روز به ۱۳۰ هزار بشکه افزایش یابد. با این حال، نیاز داخلی سوریه حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز برآورد شده، در حالی که تولید نفت خام داخلی حدود ۱۰۰ هزار بشکه است و این شکاف، وابستگی کشور به واردات را نشان می‌دهد.

وزارت انرژی سوریه افزایش قیمت سوخت را ناشی از «افزایش استثنایی هزینه جهانی تأمین» و همزمانی آن با عملیات تعمیر پالایشگاه بانیاس دانسته و اعلام کرده است که این تصمیم موقت بوده و با هدف تداوم تأمین و دسترسی به سوخت در بازار داخلی اتخاذ شده است. با وجود این توجیه، آثار این تصمیم در قالب انسداد جاده‌ها، سوزاندن لاستیک‌ها و اختلال در جابه‌جایی تانکرهای فرآورده‌های نفتی، به‌ویژه در حسکه، دیرالزور و رقه، نمایان شده است.

در شرایطی که اعتراضات در هشت استان گسترش یافته، مقام‌های حکومت احمد الشرع با فشار فزاینده‌ای برای مهار پیامدهای افزایش قیمت سوخت و جلوگیری از سرایت آن به قیمت حمل‌ونقل، مواد غذایی و خدمات مواجه‌اند. بر اساس ارزیابی «دیده‌بان حقوق بشر سوریه»، از گزینه‌های مطرح برای کاهش نارضایتی می‌توان به بازنگری در تصمیم افزایش قیمت، حمایت مستقیم از اقشار آسیب‌پذیر، ایجاد نظام کارت هوشمند برای تعیین سهمیه سوخت یارانه‌ای، اختصاص یارانه هدفمند به حمل‌ونقل عمومی و تنظیم ساختار جدید کرایه‌ها اشاره کرد. این نهاد همچنین گفت ترکیبی از کاهش تنش، حمایت هدفمند، کنترل کرایه‌ها و گفت‌وگوی مستقیم می‌تواند برای مهار نارضایتی عمومی و جلوگیری از گسترش اعتراضات ناشی از وخامت شرایط زندگی مؤثرتر باشد.

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