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ایران: «انصارالله» مستقل است و تصمیم‌های خود را بر اساس منافع یمن اتخاذ می‌کند

۲۳ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۴
کد مطلب: 1865415
ایران: «انصارالله» مستقل است و تصمیم‌های خود را بر اساس منافع یمن اتخاذ می‌کند

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد قاطع هرگونه دخالت جمهوری اسلامی در جنگ یمن تأکید کرد که ایران در امور داخلی این کشور مداخله نمی‌کند و جنبش انصارالله کاملاً مستقل است و تصمیم‌های خود را بر اساس منافع و مصالح خود اتخاذ می‌کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به تحولات اخیر یمن و پیشروی انصارالله، هرگونه نقش مستقیم ایران در جنگ این کشور را رد کرد و تأکید کرد که انصارالله یک جریان مستقل یمنی است و تصمیم‌های خود را بدون دریافت دستور از دیگران و بر مبنای منافع خود اتخاذ می‌کند.

بقایی در نشست خبری روز دوشنبه گفت: «ایران در امور یمن دخالت نمی‌کند» و افزود که انصارالله «کاملاً مستقل است و تصمیم‌های خود را بر اساس منافع خودش اتخاذ می‌کند».

این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که تحولات میدانی در یمن طی روزهای اخیر تشدید شده و انصارالله مناطق بیشتری را در امتداد سواحل دریای سرخ به کنترل خود درآورده است.

رویترز نیز در گزارش‌های اخیر خود از پیشروی نیروهای انصارالله در مناطق راهبردی یمن و افزایش اهمیت باب‌المندب در معادلات منطقه‌ای خبر داده است.

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