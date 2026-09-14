به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به تحولات اخیر یمن و پیشروی انصارالله، هرگونه نقش مستقیم ایران در جنگ این کشور را رد کرد و تأکید کرد که انصارالله یک جریان مستقل یمنی است و تصمیم‌های خود را بدون دریافت دستور از دیگران و بر مبنای منافع خود اتخاذ می‌کند.

بقایی در نشست خبری روز دوشنبه گفت: «ایران در امور یمن دخالت نمی‌کند» و افزود که انصارالله «کاملاً مستقل است و تصمیم‌های خود را بر اساس منافع خودش اتخاذ می‌کند».

این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که تحولات میدانی در یمن طی روزهای اخیر تشدید شده و انصارالله مناطق بیشتری را در امتداد سواحل دریای سرخ به کنترل خود درآورده است.

رویترز نیز در گزارش‌های اخیر خود از پیشروی نیروهای انصارالله در مناطق راهبردی یمن و افزایش اهمیت باب‌المندب در معادلات منطقه‌ای خبر داده است.

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