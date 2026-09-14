به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دیوید شینکر، معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک در گفت‌وگو با شبکه «الجدید» اظهار داشت که دورهای بعدی مذاکرات ممکن است شامل تبادل اسرا و عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از برخی مناطق لبنان باشد، اما تحقق این اقدامات را پیش از انتخابات اکتبر بعید دانست.

وی از ارتش لبنان خواست دامنه استقرار خود را در مناطق حساس گسترش دهد و مانع از بازگشت حزب‌الله به این مناطق شود و مدعی شد که موفقیت ارتش لبنان در این زمینه می‌تواند زمینه‌ساز عقب‌نشینی تدریجی رژیم صهیونیستی از مناطق تحت اشغال باشد.

شینکر همچنین بر نقش محوری آمریکا در ایجاد سازوکاری برای نظارت بر اجرای تعهدات ارتش لبنان تأکید کرد و گفت چنین سازوکاری می‌تواند رژیم صهیونیستی را به عقب‌نشینی از مناطق اشغالی تشویق کند.

وی با اشاره به نزدیک شدن زمان انتخابات رژیم صهیونیستی، احتمال تشدید تنش‌ها را نیز مطرح کرد و خواستار افزایش فشار بر دولت لبنان برای اعمال حاکمیت کامل دولت شد.

تعویق مذاکرات لبنان و اسرائیل تا اکتبر

دور بعدی مذاکرات رسمی لبنان و رژیم صهیونیستی که قرار بود در رم برگزار شود، به ماه اکتبر موکول شده است.

یک مقام وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که سفیران لبنان و رژیم صهیونیستی هفته آینده در واشنگتن دیدار خواهند کرد تا درباره تحولات و اجرای توافق چارچوبی گفت‌وگو کنند.

پیش‌تر نیز گزارش شده بود که برگزاری نشست رم به دلیل هم‌زمانی با اعیاد یهودی، یک کنفرانس در پاریس و آماده‌سازی‌ها برای نشست مجمع عمومی سازمان ملل به تعویق افتاده است.

آمریکا توافق چارچوبی میان لبنان و رژیم صهیونیستی را همچنان تنها سازوکار قابل اجرا برای پیشبرد پرونده‌های مورد اختلاف می‌داند و واشنگتن بر ادامه میانجیگری خود میان دو طرف تأکید کرده است.

در مقابل، جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، روز شنبه اعلام کرد که «در حال حاضر مذاکرات جدیدی با اسرائیل» در کار نیست و تأکید کرد که عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی، بازگشت اسرا و آوارگان و بازسازی، اصول و مطالبات ملی لبنان هستند.

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