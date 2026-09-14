به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه عبری «کان» از تشدید اقدامات چند کشور غربی علیه تجارت با شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری خبر داد و اعلام کرد نروژ، هلند، انگلیس، کانادا و فرانسه در مسیر وضع یا اجرای محدودیت‌های تجاری و کیفری علیه اشخاص و شرکت‌هایی قرار گرفته‌اند که با محصولات شهرک‌های صهیونیستی تجارت می‌کنند. این تحولات پس از اعلام مواضع مشترک ۱۲ کشور درباره محدود کردن تجارت با شهرک‌های واقع در اراضی اشغالی کرانه باختری صورت می‌گیرد.

نروژ در مسیر جرم‌انگاری تجارت با شهرک‌ها

بر اساس گزارش شبکه «کان»، مقام‌های نروژی در حال آماده‌سازی زیرساخت حقوقی طرحی هستند که در صورت تصویب، تجارت با کالاهای تولیدشده در شهرک‌های صهیونیستی را با مجازات حبس مواجه خواهد کرد.

طبق این گزارش، این قانون می‌تواند مجازات‌هایی تا سه سال زندان برای طرف‌های دخیل در تجارت کالاهای شهرک‌ها در نظر بگیرد.

«اسپن بارت ایده»، وزیر خارجه نروژ، نیز با ابراز اطمینان از تصویب این قانون در پارلمان، گفت استدلال‌های حامی این اقدام با وخامت وضعیت کرانه باختری و افزایش خشونت‌ها تقویت شده است.

وی همچنین مدعی شد که اسرائیل در گذشته با متهم کردن کشورهای غربی به «یهودستیزی» تلاش می‌کرد انتقاد از اقدامات خود و نقض حقوق بین‌الملل را بی‌اثر کند، اما این رویکرد به گفته او اکنون تأثیر گذشته را ندارد.

هلند؛ حبس ۶ ساله و مصادره دارایی شرکت‌های متخلف

در هلند نیز قرار است یک فرمان اجرایی از ۲۲ سپتامبر اجرایی شود که بر اساس آن، ممنوعیت واردات و فروش محصولات شهرک‌های صهیونیستی در چارچوب قوانین جرایم اقتصادی این کشور قرار خواهد گرفت.

بر اساس گزارش «کان»، نقض این مقررات می‌تواند مجازات‌هایی تا ۶ سال حبس، جریمه‌های مالی سنگین و حتی مصادره دارایی شرکت‌های دخیل در تجارت با شهرک‌ها را به دنبال داشته باشد.

این اقدام هلند در شرایطی صورت می‌گیرد که کشورهای اروپایی نسبت به توسعه شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی، به‌ویژه طرح شهرک‌سازی E1 در نزدیکی قدس، نگرانی بیشتری نشان داده‌اند. کشورهای حامی این اقدامات معتقدند گسترش شهرک‌ها می‌تواند امکان تحقق راهکار دو دولتی را بیش از پیش تضعیف کند.

انگلیس؛ مجازات تا ۱۰ سال زندان

انگلیس نیز از جمله کشورهایی است که اقدامات خود علیه تجارت با شهرک‌های صهیونیستی را تشدید کرده است. بر اساس گزارش شبکه عبری، لندن با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در زمینه تحریم‌ها و مقابله با پول‌شویی، درصدد اعمال ممنوعیت گسترده علیه تجارت با شهرک‌هاست.

طبق این گزارش، نقض عمدی محدودیت‌های صادراتی یا تجاری مرتبط با شهرک‌ها می‌تواند در چارچوب قوانین انگلیس جرم تلقی شده و مجازات آن تا ۱۰ سال حبس برسد.

دولت انگلیس اخیراً ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده در شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری را اعلام کرده و محدودیت‌هایی نیز برای شرکت‌هایی که در حوزه‌هایی مانند ساخت‌وساز، زیرساخت، املاک و تأمین مالی شهرک‌ها فعالیت دارند، در نظر گرفته است.

کانادا و فرانسه نیز وارد میدان شدند

کانادا نیز هم‌زمان با انگلیس و فرانسه، روند اعمال محدودیت‌های تجاری علیه شهرک‌های صهیونیستی را آغاز کرده است. بر اساس گزارش منتشرشده، نقض این محدودیت‌ها در کانادا می‌تواند مجازات‌هایی تا پنج سال حبس به همراه داشته باشد.

در فرانسه نیز سازوکار حقوقی لازم برای اجرای ممنوعیت تجارت با محصولات شهرک‌ها در حال تدوین است و مجازات‌هایی تا پنج سال حبس و جریمه‌هایی معادل دو برابر ارزش کالاهای قاچاق‌شده برای متخلفان مطرح شده است.

اقدام انگلیس، فرانسه و کانادا بخشی از موج جدید فشار کشورهای غربی بر سیاست شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی است. این سه کشور اعلام کرده‌اند که هدف از این اقدامات، مقابله با گسترش شهرک‌ها و خشونت شهرک‌نشینان و حمایت از امکان تحقق راهکار دو دولتی است.

۱۲ کشور غربی علیه تجارت شهرک‌ها

شبکه «کان» همچنین این تحولات را در ادامه بیانیه مشترک ۱۲ کشور دانسته است؛ بیانیه‌ای که در آن انگلیس، فرانسه، کانادا، دانمارک، فنلاند، ایسلند، ایرلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسپانیا و سوئد بر حمایت از اعمال محدودیت‌های تجاری علیه کالاهای شهرک‌های صهیونیستی تأکید کرده‌اند.

این کشورها اعلام کرده‌اند که یا در حال تدوین محدودیت‌های ملی هستند یا از اعمال محدودیت‌های اروپایی در زمینه تجارت با شهرک‌هایی که بر اساس حقوق بین‌الملل غیرقانونی تلقی می‌شوند، حمایت می‌کنند.

واکنش تند رژیم صهیونیستی

اقدامات جدید کشورهای غربی با واکنش تند رژیم صهیونیستی مواجه شده است. تل‌آویو در واکنش به تحریم‌های انگلیس، فرانسه و کانادا و همراهی کشورهای دیگر، از جمله اعلام کرد کنسولگری انگلیس در قدس شرقی را تعطیل خواهد کرد و محدودیت‌هایی علیه شماری از مقام‌ها و اتباع انگلیسی اعمال کرد.

در همین حال، مقام‌های صهیونیستی این اقدامات را دخالت در امور داخلی اسرائیل توصیف کرده‌اند، در حالی که کشورهای تحریم‌کننده تأکید دارند سیاست شهرک‌سازی و خشونت شهرک‌نشینان، مانعی جدی برای تحقق راهکار دو دولتی و ثبات منطقه‌ای است.

افزایش این فشارهای اقتصادی و حقوقی نشان‌دهنده تشدید اختلاف میان رژیم صهیونیستی و شماری از متحدان سنتی غربی آن درباره سیاست شهرک‌سازی در کرانه باختری است؛ هرچند ارزیابی‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که اثر مستقیم اقتصادی این تحریم‌ها بر تجارت کلی اسرائیل محدود خواهد بود، اما از نظر سیاسی و دیپلماتیک می‌تواند نشانه افزایش انزوای این رژیم باشد.

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