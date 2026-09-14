به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله به تأسیسات و زیرساخت‌های نظامی پایگاه هوایی ملک خالد در عربستان خبر داد و گفت این عملیات در واکنش به حملات عربستان سعودی علیه یمن و مردم این کشور انجام شده است.

وی با اشاره به تشدید حملات عربستان اظهار کرد: طی پنج روز گذشته، بیش از ۳۰۰ حمله هوایی با استفاده از جنگنده‌های سعودی از نوع F-15 و تایفون انجام شده که در جریان آن بیشتر استان‌های یمن هدف قرار گرفته‌اند. به گفته سریع، این جنگنده‌ها از پایگاه‌های خمیس مشیط و الطائف به پرواز درآمده‌اند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود: نیروهای مسلح یمن در یک عملیات نظامی گسترده و ویژه، تأسیسات و زیرساخت‌های نظامی در پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشیط را هدف قرار دادند.

وی گفت آشیانه‌های جنگنده‌های نظامی، رادارها، باندهای پروازی، انبارهای مهمات و اهداف دیگری در این پایگاه با استفاده از ده‌ها موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار گرفته‌اند و این حملات، به گفته او، با اصابت‌های دقیق و مستقیم همراه بوده است.

یحیی سریع افزود: این عملیات خسارت‌های زیادی به پایگاه هوایی ملک خالد وارد کرده است.

وی همچنین تأکید کرد نیروهای مسلح یمن تا زمانی که حملات علیه مردم این کشور ادامه داشته باشد، عملیات‌های نظامی خود را در عمق خاک عربستان ادامه خواهند داد و هرگونه حمله جدید با عملیات‌هایی گسترده‌تر و شدیدتر پاسخ داده خواهد شد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن در ادامه بر ادامه اجرای معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید تأکید کرد و گفت هدف قرار دادن تجمع نیروهای سعودی تا زمان توقف حملات و پایان محاصره یمن ادامه خواهد داشت.

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