به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جرد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ و از چهره‌های مؤثر در مذاکرات دولت آمریکا درباره غزه، اعلام کرد که واشنگتن از پیامدهای حمله ناکام رژیم صهیونیستی به دوحه برای افزایش فشار بر اسرائیل و سوق دادن آن به سمت توافق غزه استفاده کرده است.

کوشنر این اظهارات را به‌صورت ویدئوکنفرانسی در نشست «راهبرد اروپایی یالتا» در کی‌یف مطرح کرد و حمله رژیم صهیونیستی به محل حضور رهبران حماس در دوحه را «اقدامی وحشتناک» توصیف کرد.

وی گفت این عملیات از نظر نظامی موفق نبود و در نتیجه، اسرائیل با انزوای گسترده بین‌المللی مواجه شد؛ شرایطی که دولت ترامپ از آن برای فشار بر تل‌آویو جهت پذیرش توافق استفاده کرد.

کوشنر افزود که مقام‌های اسرائیلی در ابتدا نسبت به برخی اقداماتی که واشنگتن از آنها می‌خواست، ملاحظاتی داشتند، اما در نهایت این توافق را به سود خود ارزیابی کردند.

وی مدعی شد که توافق مذکور علاوه بر اسرائیل، برای مردم غزه نیز نتیجه مثبتی به همراه داشته است.

حمله به دوحه؛ عملیات نظامی ناموفق

حمله رژیم صهیونیستی به دوحه در ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ با هدف ترور شماری از رهبران حماس انجام شد، اما رهبران ارشد این جنبش از حمله جان سالم به در بردند. در جریان این عملیات، شماری از اعضای حماس و یک نیروی امنیتی قطر کشته شدند. این حمله با واکنش‌های گسترده بین‌المللی مواجه شد و روابط و میانجیگری قطر در مذاکرات غزه را نیز تحت تأثیر قرار داد.

کوشنر اکنون می‌گوید واشنگتن توانست از فضای ایجادشده پس از این حمله استفاده کند و اسرائیل را به سمت توافقی سوق دهد که پیش از آن با برخی مفاد آن موافق نبود.

به گفته وی، دولت ترامپ پیش از ایجاد این فرصت، ماه‌ها روی جزئیات توافق، ترتیبات پس از جنگ، تضمین‌های امنیتی و کمک‌های بشردوستانه کار کرده بود.

واکنش حزب لیکود به اظهارات کوشنر

حزب لیکود به ریاست بنیامین نتانیاهو در واکنش به سخنان کوشنر، روایت متفاوتی ارائه کرد و مدعی شد تصمیم نتانیاهو برای اعزام ارتش رژیم صهیونیستی به شهر غزه و حمله به رهبران حماس در قطر، در کنار فشارهای شدید ترامپ، موجب شد حماس از برخی خواسته‌های خود عقب‌نشینی کرده و با آزادی اسرای باقی‌مانده موافقت کند.

اظهارات کوشنر در شرایطی مطرح شده که وی طی روزهای گذشته نیز از سیاست رژیم صهیونیستی در قبال غزه انتقاد کرده و گفته بود برگزاری انتخابات در سرزمین‌های اشغالی، دولت اسرائیل را در برخی تصمیمات مرتبط با غزه «کمی غیرمنطقی» کرده است.

او تأکید کرده بود که دولت ترامپ همچنان در تلاش است طرح خود برای آینده غزه را پیش ببرد.

اعتراف به استفاده واشنگتن از فشار بر تل‌آویو

کوشنر همچنین در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد خود و استیو ویتکاف در پرونده‌های غزه، ایران و اوکراین، تأکید کرد که آنها از جانب ترامپ عمل می‌کنند و سیاست‌های مورد نظر رئیس‌جمهور آمریکا را پیش می‌برند.

اظهارات اخیر کوشنر از این جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد واشنگتن، برخلاف تصویری که معمولاً از روابط آمریکا و اسرائیل ارائه می‌شود، در مقطعی از فشار سیاسی و دیپلماتیک بر تل‌آویو برای پذیرش توافق غزه استفاده کرده است.

او حمله به دوحه را نه عامل موفقیت اسرائیل، بلکه فرصتی برای دولت ترامپ دانست تا از انزوای ایجادشده علیه این رژیم برای پیشبرد توافق استفاده کند.

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