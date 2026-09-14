سخنگوی طالبان حضور القاعده در افغانستان را تکذیب کرد

مجاهد گزارش‌های اخیر درباره حضور و ایجاد مراکز آموزشی القاعده در افغانستان را «تبلیغات رسانه‌ای» و «پروپاگندا» خواند و تأکید کرد که تاکنون هیچ مدرک معتبری در این زمینه ارائه نشده است. وی گفت این ادعاها ممکن است از سوی حلقات مغرض و گروه‌های استخباراتی مطرح شود که قصد دامن زدن به تنش‌ها و ایجاد سناریوهای ناامنی منطقه‌ای را دارند.

سخنگوی طالبان افزود واقعیت میدان نشان می‌دهد که نیازی به حضور گروه‌های خارجی نیست و امنیت کشور تحت کنترل کامل نیروهای امارت اسلامی قرار دارد. او خاطرنشان ساخت که امارت اسلامی بر اساس سیاست خود، اجازه هیچ‌گونه فعالیتی علیه کشورهای دیگر از خاک افغانستان را نمی‌دهد.

این اظهارات در حالی بیان شد که روزنامه واشنگتن‌پست با استناد به مقامات استخباراتی غربی و نهادهای سازمان ملل، مدعی شده بود القاعده ۲۵ سال پس از حملات یازدهم سپتامبر، بار دیگر مراکز آموزشی در افغانستان دایر کرده است.

مجاهد این گزارش را بی‌اساس توصیف کرد و بر تعهد امارت اسلامی به عدم استفاده از خاک کشور علیه دیگران تأکید نمود.

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