حزب رفاه ملی افغانستان: اشغال حوزه علمیه خاتم النبیین، اهانت به جامعه ده میلیونی تشیع است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب رفاه ملی افغانستان در رابطه با اشغال و مصادره حوزه علمیه و دانشگاه خاتم النبیین(صلی‌الله‌علیه‌وآله) کابل از سوی گروه طالبان بیانیه‌ای صادر کرد و در آن، این اقدام را به شدت محکوم نموده و آن را اهانت به مردم افغانستان و جامعه تشیع دانست. متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«وَمَکَروا وَمَکَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَیرُ الماکِرینَ»

حزب رفاه افغانستان به عنوان یک تشکیلات اسلامی و مردمی متعلق به مردم افغانستان اشغال حوزه علمیه و دانشگاه خاتم النبیین(ص) و مصادره شهرک های اُمید سبز در غرب کابل و سجادیه در مزارشریف و شهرک نوآباد غزنی و شهرک جبرئیل هر ات توسط گروه طالبان را به شدت محکوم می‌نماید و آن را اهانت و توهین به مردم افغانستان و جامعه ده میلیونی اهل تشیع می‌داند و بر این باور است که تفکر وهابی، سلفی، دیوبندی و پشتونوالی در حال تکرار است، طالبان از خواسته‌های خود عدول نکرده و روش فعلی آن فریب دادن مردم و جهانیان است.

حزب رفاه ملی افغانستان معتقد و باورمند است طالبان اندیشه تکفیری دارند که تا اکنون کتمان نموده و شیعیان را مرتد می‌دانند و قتل آنها را جایز می‌دانند؛ رفتار و برخورد طالبان با هیچ معیار، قوانین، ضوابط انسانی و بین المللی مطابقت نداشته و ندارد.

چشم دنیا به فجایع افغانستان بسته شده و جنایت‌های قرون وسطایی گروه طالبان با زنان و بستن درب‌های مکاتب و دانشگاه‌ها به روی آنها و برخورد زشت و غیر انسانی اخیر وزیر نام نهاد عدلیه آن بنام عبدالحکیم شرعی با بزرگان، علما جامعه تشیع افغانستان و کشتار خاموش برادران تاجیک در ولایت‌های شمالی به‌ویژه در پنجشیر و بدخشان توسط طالبان، مایه ننگ ابدی برای این گروه علم‌ستیز و تروریست است.

حزب رفاه ملی افغانستان از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد می‌خواهد جلوی خشونت و فجایع غیرانسانی و جنایت‌های بی‌شمار طالبان را نسبت به مردم افغانستان به‌خصوص شیعیان و تاجیک‌های افغانستان را بگیرد تا مردم افغانستان بیش از این قربانی نشوند.

حزب رفاه ملی افغانستان برای این باور است که دست‌های پشت پرده و سناریوهای از پیش تعیین‌شده، طالبان را جهت و دستور می‌دهد تا مردم افغانستان را به گروگان بگیرند؛ مردم افغانستان به طالبان هیچ اعتماد ندارد.

حزب رفاه ملی افغانستان از علمای بزرگ جهان اسلام و مراجع عظام تقلید می‌خواهد جلوی اقدامات خشونت‌آمیز گروه طالبان در بستن حوزه‌های علمیه و اماکن مذهبی و مصادره اموال و دارایی‌های مردم افغانستان را محکوم نموده و برای بیرون‌رفت از آن، مردم افغانستان را یاری و مساعدت نمایند.

حزب رفاه ملی افغانستان از مردم مسلمان و متدین و شجاع خویش می‌خواهد وحدت، اتحاد و انسجام خویش را حفظ نموده و جلوی فجایع طالبان را بگیرند و نگذارند عزت مردم افغانستان توسط این گروه بدعت‌گزار، بی‌ریشه و مزدور پایمال شود.

وما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

حزب رفاه ملی افغانستان

یکشنبه ۲۲ سنبله ۱۴۰۵ برابر با ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶

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