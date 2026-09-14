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حزب رفاه ملی افغانستان: اشغال حوزه علمیه خاتم النبیین، اهانت به جامعه ده میلیونی تشیع است

۲۳ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۴
کد مطلب: 1865466
حزب رفاه ملی افغانستان: اشغال حوزه علمیه خاتم النبیین، اهانت به جامعه ده میلیونی تشیع است

حزب رفاه ملی افغانستان با محکومیت شدید اشغال حوزه علمیه خاتم النبیین (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کابل از سوی طالبان، این اقدام را اهانت به مردم افغانستان و جامعه ده میلیونی تشیع دانست و هشدار داد که تفکر وهابی و سلفی در حال تکرار است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب رفاه ملی افغانستان در رابطه با اشغال و مصادره حوزه علمیه و دانشگاه خاتم النبیین(صلی‌الله‌علیه‌وآله) کابل از سوی گروه طالبان بیانیه‌ای صادر کرد و در آن، این اقدام را به شدت محکوم نموده و آن را اهانت به مردم افغانستان و جامعه تشیع دانست. متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«وَمَکَروا وَمَکَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَیرُ الماکِرینَ»

حزب رفاه افغانستان به عنوان یک تشکیلات اسلامی و مردمی متعلق به مردم افغانستان اشغال حوزه علمیه و دانشگاه خاتم النبیین(ص) و مصادره شهرک های اُمید سبز در غرب کابل و سجادیه در مزارشریف و شهرک نوآباد غزنی و شهرک جبرئیل هر ات توسط گروه طالبان را به شدت محکوم می‌نماید و آن را اهانت و توهین به مردم افغانستان و جامعه ده میلیونی اهل تشیع می‌داند و بر این باور است که تفکر وهابی، سلفی، دیوبندی و پشتونوالی در حال تکرار است، طالبان از خواسته‌های خود عدول نکرده و روش فعلی آن فریب دادن مردم و جهانیان است.

حزب رفاه ملی افغانستان معتقد و باورمند است طالبان اندیشه تکفیری دارند که تا اکنون کتمان نموده و شیعیان را مرتد می‌دانند و قتل آنها را جایز می‌دانند؛ رفتار و برخورد طالبان با هیچ معیار، قوانین، ضوابط انسانی و بین المللی مطابقت نداشته و ندارد.

چشم دنیا به فجایع افغانستان بسته شده و جنایت‌های قرون وسطایی گروه طالبان با زنان و بستن درب‌های مکاتب و دانشگاه‌ها به روی آنها و برخورد زشت و غیر انسانی اخیر وزیر نام نهاد عدلیه آن بنام عبدالحکیم شرعی با بزرگان، علما جامعه تشیع افغانستان و کشتار خاموش برادران تاجیک در ولایت‌های شمالی به‌ویژه در پنجشیر و بدخشان توسط طالبان، مایه ننگ ابدی برای این گروه علم‌ستیز و تروریست است.

حزب رفاه ملی افغانستان از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد می‌خواهد جلوی خشونت و فجایع غیرانسانی و جنایت‌های بی‌شمار طالبان را نسبت به مردم افغانستان به‌خصوص شیعیان و تاجیک‌های افغانستان را بگیرد تا مردم افغانستان بیش از این قربانی نشوند.

حزب رفاه ملی افغانستان برای این باور است که دست‌های پشت پرده و سناریوهای از پیش تعیین‌شده، طالبان را جهت و دستور می‌دهد تا مردم افغانستان را به گروگان بگیرند؛ مردم افغانستان به طالبان هیچ اعتماد ندارد.

حزب رفاه ملی افغانستان از علمای بزرگ جهان اسلام و مراجع عظام تقلید می‌خواهد جلوی اقدامات خشونت‌آمیز گروه طالبان در بستن حوزه‌های علمیه و اماکن مذهبی و مصادره اموال و دارایی‌های مردم افغانستان را محکوم نموده و برای بیرون‌رفت از آن، مردم افغانستان را یاری و مساعدت نمایند.

حزب رفاه ملی افغانستان از مردم مسلمان و متدین و شجاع خویش می‌خواهد وحدت، اتحاد و انسجام خویش را حفظ نموده و جلوی فجایع طالبان را بگیرند و نگذارند عزت مردم افغانستان توسط این گروه بدعت‌گزار، بی‌ریشه و مزدور پایمال شود.

وما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

حزب رفاه ملی افغانستان

یکشنبه ۲۲ سنبله ۱۴۰۵ برابر با ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶

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محکومیت شدید اشغال حوزه علمیه خاتم النبیین کابل؛ حزب رفاه ملی افغانستان: این اهانت به جامعه ده میلیونی تشیع است

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