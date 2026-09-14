گزارش برنامه جهانی غذا از معضل بیکاری و افزایش بهای مواد غذایی در افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه جهانی غذا در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که کارگران بدون مهارت در افغانستان در هفته نخست سپتامبر به‌طور میانگین روزانه ۳۰۲ افغانی درآمد داشتند، اما تنها دو روز در هفته توانستند کار پیدا کنند.

بر اساس این گزارش، میزان دسترسی به کار روزمزد نسبت به یک سال پیش ۱۳ درصد و در مقایسه با میانگین سه‌ساله ۱۷ درصد کاهش یافته است. میانگین دستمزد کارگران غیرماهر نیز سه درصد کمتر از سال گذشته بوده است.

این برنامه گفت که ترکیب محدود بودن فرصت‌های کاری و بهای بالای مواد غذایی، قدرت خرید خانواده‌هایی را که به کار روزمزد وابسته‌اند، تضعیف کرده است. قدرت خرید اسمی دستمزد روزانه یک کارگر نسبت به هفته قبل ۱٫۵ درصد کاهش یافته و یک روز دستمزد تنها برای خرید ۱۰٫۲ کیلوگرم آرد گندم ارزان‌قیمت کافی بوده که ۱۴ درصد کمتر از سال گذشته است.

گزارش تصریح می‌کند که قیمت مواد غذایی اساسی در افغانستان همچنان بالاست. بهای سیب‌زمینی ۴۳ درصد، برنج شوله‌ای ۳۵ درصد، برنج پلویی ۲۲ درصد، روغن خوراکی ۱۴ درصد، گندم ۱۳ درصد، آرد گندم ارزان‌قیمت ۱۲ درصد و شکر ۱۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

وضعیت کلی بازار نسبتاً باثبات بوده، اما قیمت بالای مواد غذایی و نهاده‌های زراعتی بر قدرت خرید خانوارها فشار وارد کرده است.

برنامه جهانی قضا می‌گوید قیمت گازوئیل به ۷۹٫۷ افغانی در هر لیتر رسیده و بهای کود یوریا ۲۸ درصد افزایش یافته است.

این درحالی است که ارزش افغانی اندکی تقویت شده و به ۶۴٫۵ افغانی در برابر هر یک دلار رسیده است.

در پایان گزارش هزینه سبد غذایی برنامه جهانی غذا در این هفته ۶۰۵۵ افغانی اعلام شده است.

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