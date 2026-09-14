به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی، در ارزیابی روند افزایش اقبال مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان به اسلام و گفتمان استکبارستیزی اظهار داشت: این مسئله از وعده‌های الهی است که در قرآن کریم و روایات مورد اشاره قرار گرفته و بر اساس آن، در آخرالزمان جلوه‌های حق و حقیقت در جهان گسترش خواهد یافت.

وی افزود: ظرفیت عدالت‌گستری و افق فهم جهان به این سمت حرکت می‌کند که بشریت از زیر بار ظلم، انحرافات فکری و انحرافات روحی رهایی یابد. در این میان، اسلام به عنوان دینی برخوردار از ظرفیت و توان ارائه یک الگوی جامع برای آینده و فرجام بشریت، می‌تواند ایده‌ای جذاب و اثرگذار برای جامعه انسانی ارائه دهد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ادیان و ایده‌های مختلفی که تاکنون در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مستقر بوده و مدیریت جوامع را بر عهده داشته‌اند، نتوانسته‌اند مسیر نجات بشریت را به‌طور کامل فراهم کنند. از همین رو، در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی، از خانواده و اقتصاد گرفته تا سیاست، شاهد بحران‌ها و نابسامانی‌هایی هستیم که نشان می‌دهد بشر همچنان به دنبال یک ایده نجات‌بخش و آینده‌ساز است.

اسلام و ارائه افق تازه برای آینده بشریت

نهاوندی تصریح کرد: اسلام در چنین شرایطی باید ظرفیت‌ها، ایده‌ها و افق هدفمند نظام اسلامی را به جهان عرضه کند و این پیام را به بشریت منتقل سازد که خواسته‌های عمیق انسان برای عدالت، آرامش و رهایی از ظلم می‌تواند تحقق پیدا کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره مهم‌ترین نشانه‌های قرآنی و روایی این روند گفت: مسیر حرکت بشر به سوی این افق، مسیری پرفرازونشیب است؛ زیرا هجمه‌های جهان الحاد و کفر و همچنین زرق‌وبرق‌های شیطانی، عرصه را بر اندیشه‌ها و نشانه‌هایی که می‌تواند مسیر درست را به بشریت نشان دهد، تنگ کرده است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: به دلیل هژمونی و سلطه جریان‌های ظلمانی، بسیاری از این ظرفیت‌ها و نشانه‌ها آن‌گونه که باید دیده نمی‌شوند. بشر در سال‌های گذشته به پیشرفت‌های علمی و معیشتی قابل توجهی دست یافته است، اما این پیشرفت‌ها به تنهایی نتوانسته آرامش واقعی را برای انسان به ارمغان آورد.

وی خاطرنشان کرد: رسیدن به آرامش حقیقی، نیازمند یک پایگاه اندیشه‌ای متصل به وحی است و بر اساس مبانی اسلامی، این افق در نهایت در مسیر تحولات آخرالزمانی محقق خواهد شد.

عدالت؛ یکی از نشانه‌های حرکت تاریخ

نهاوندی با اشاره به دوگانه مطرح‌شده در روایات و مبانی قرآنی گفت: مسئله عدالت یکی از مهم‌ترین این دوگانه‌هاست؛ در روایات آمده است که حضرت حجت(عج) در شرایطی ظهور خواهد کرد که زمین از ظلم و جور پر شده باشد و با ظهور ایشان، افق عدالت و روشنایی در جهان استقرار خواهد یافت.

وی ادامه داد: امروز نیز بشر بیش از هر زمان دیگری به دنبال آرامش، عدالت و انصاف است و هرچه ظلم و بی‌عدالتی گسترده‌تر شود، نیاز انسان به یک روزنه نجات و افق روشن بیشتر خواهد شد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: شاید امروز اسلام و تمدن اسلامی به عنوان یک افق اندیشه‌ای در جهان به صورت کامل مستولی نشده باشد، اما در شرایطی که خفقان و ظلمت فکری در بخش‌هایی از جهان گسترش یافته است، هرگاه پیام امیدبخشی از نقطه‌ای مانند ایران شنیده شود که در برابر ظلم، استکبار و بی‌عدالتی ایستادگی می‌کند، آزادی‌خواهان و اندیشمندان جهان به این صدا توجه نشان می‌دهند و آن را دنبال می‌کنند.

نهاوندی در پایان گفت: به نظر می‌رسد دوگانه‌ای که در روایات اسلامی درباره گسترش ظلم و برآمدن عدالت مطرح شده، همان نشانه و ایده‌ای است که باید در تحلیل تحولات امروز جهان مورد توجه قرار گیرد.

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