به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان و مؤسس پژوهشگاه مطالعات معاصر، در گفت‌وگویی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت میان مسلمانان اظهار داشت: نخستین و مهم‌ترین منبعی که باید برای مسئله وحدت مورد توجه قرار گیرد، قرآن کریم است؛ چراکه آیات متعددی از قرآن، مسلمانان را به یکپارچگی، انسجام و پرهیز از اختلاف دعوت کرده است.

وی با اشاره به آیه شریفه «وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ» افزود: این آیه به‌صراحت مسلمانان را از نزاع و اختلاف برحذر می‌دارد و باید تأسف خورد که برخی افراد با وجود مشاهده و قرائت این آیات، مسیر دیگری را انتخاب می‌کنند؛ البته چنین رویکردی کم‌وبیش در میان پیروان همه مذاهب اسلامی، چه شیعه و چه اهل سنت، دیده می‌شود.

مؤسس پژوهشگاه مطالعات معاصر ادامه داد: قرآن کریم به روشنی مسلمانان را به وحدت فراخوانده است و آیه «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» نیز بر ضرورت همبستگی و پیوند میان مؤمنان تأکید دارد.

آیت‌الله نورمفیدی با اشاره به شرایط کنونی جهان و اقدامات دشمنان اسلام گفت: دشمنان اسلام میان شیعه و سنی تفاوتی قائل نیستند و نمونه روشن آن، مردم فلسطین هستند که عمدتاً اهل سنت‌اند؛ بنابراین مسلمانان باید شرایط موجود را به‌درستی درک کنند و بدانند آنچه دشمن را برای ادامه اقدامات خود جسور می‌کند، اختلاف و تفرقه میان مسلمانان است.

امام جمعه گرگان تصریح کرد: اگر دشمن ببیند مسلمانان متحد هستند و در مسئله فلسطین همه کشورهای اسلامی و مسلمانان یک موضع و یک جبهه دارند، قطعاً نمی‌تواند به آسانی اقدامات خود را پیش ببرد؛ اما هنگامی که میان مسلمانان و کشورهای اسلامی اختلاف وجود داشته باشد، دشمن از همین شکاف‌ها برای تحقق اهداف خود استفاده می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان افزود: امروز دشمن با استفاده از اختلاف و تفرقه موجود میان مسلمانان، به ریشه‌های امت اسلامی ضربه می‌زند و این مسئله باید مورد توجه جدی قرار گیرد. از این رو، شناخت شرایط زمان و حرکت بر اساس عقلانیت، ضرورتی اساسی است.

آیت‌الله نورمفیدی با تأکید بر اینکه وحدت اسلامی هم مبنای شرعی و هم مبنای عقلی دارد، گفت: شرع و عقل، قرآن کریم، سیره پیامبر اکرم(ص) و سیره ائمه اطهار(ع) همگی مسلمانان را به وحدت و انسجام دعوت می‌کنند.

امام جمعه گرگان با اشاره به سیره امیرالمؤمنین(ع) در زمینه حفظ انسجام امت اسلامی ادامه داد: امیرالمؤمنین(ع) در یکی از خطبه‌های نهج‌البلاغه بر اهتمام خود نسبت به اجتماع امت اسلامی و ایجاد الفت میان دل‌ها تأکید می‌کنند و این رویکرد را در مسیر کسب ثواب الهی و کرامت اخروی می‌دانند.

مؤسس پژوهشگاه مطالعات معاصر در پایان خاطرنشان کرد: مسئله روشن است و تردیدی وجود ندارد که تفرقه به اسلام و مسلمانان آسیب می‌زند؛ در مقابل، وحدت و انسجام مسلمانان می‌تواند در بسیاری از موارد از خطرات و آسیب‌هایی که امت اسلامی را تهدید می‌کند، جلوگیری کرده و دشمنان اسلام را از دستیابی به اهدافشان ناکام بگذارد.

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