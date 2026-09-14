راه نجات افغانستان بازگشت به ایمان، وحدت و جهاد است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حاجی محمد محقق، رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، در پیامی به مناسبت هفته شهید، سالروز شهادت برهان‌الدین ربانی، رئیس‌جمهور اسبق، و احمدشاه مسعود، قهرمان ملی را به ملت افغانستان تسلیت گفت و این روز را گرامی داشت.

محقق در این پیام، یاد دیگر بزرگان و شهدای تاریخ‌ساز کشور افغانستان را نیز زنده کرد و از شخصیت‌هایی چون عبدالعلی مزاری، سید مصطفی کاظمی، حاجی عبدالحق، جنرال عبدالرازق اچکزی، عبدالمطلب بیگ، احمدخان سمنگانی، آمر ذبیح‌الله، جنرال عبدل چریک، داوود داوود، انجنیر عمر، شاه‌جهان نوری و میلیون‌ها شهید نامدار و گمنام یاد کرد که با جان‌فشانی خود، افغانستان را از دو دوره اشغال کمونیسم و تروریسم بین‌المللی نجات دادند.

وی با استناد به آیات قرآن و احادیث پیامبر اکرم(ص)، شهادت را بالاترین مرتبه انسانیت دانست و تأکید کرد که مفاهیم ایمان، هجرت و جهاد، رمز اقتدار و عظمت مسلمانان در طول تاریخ ۱۴۰۰ ساله اسلام بوده است. محقق با اشاره به گسترش اسلام از آسیای غربی تا اروپا در سایه این ارزش‌ها، خاطرنشان ساخت که امروز با کنار گذاشتن ایمان و جهاد، وحدت مسلمانان از بین رفته و بسیاری از حکام، دست‌نشانده بیگانگان شده‌اند.

این شخصیت سیاسی شیعه افغانستان با انتقاد از وضعیت کنونی کشور خود، اظهار داشت که تا زمانی که مجاهدین در میدان جهاد و مقاومت بودند، با افتخار در برابر اژدهای کمونیسم ایستادند و حتی کشورهای دیگر را نیز از سیطره آن آزاد کردند. اما پس از فریب خوردن از زرق و برق آمریکا و زمین گذاشتن سلاح، عزت ملی لگدمال شد و جهاد رهایی‌بخش به جنایت تعبیر گردید.

محقق تأکید کرد که در پنج سال گذشته، حکومت آمریکا با یک تفاهم‌نامه یک‌جانبه، سرزمین و امکانات تسلیحاتی مردم افغانستان را به گروهی جاهل و دست‌نشانده به نام طالبان سپرد و آنان را با پول‌های کشورهای اسلامی تمویل می‌کند. وی از کشورهای منطقه و جهان خواست به دلیل ترس با طالبان تعامل نکنند و از حمایت آنان خودداری کنند.

در پایان، حاجی محمد محقق راه نجات کشور را بازگشت به ارزش‌های دینی، احیای خودباوری، ایمان، وحدت و جهاد دانست و از ملت افغانستان خواست به پا خیزند. او همچنین از کشورهای جهان خواست سرنوشت سیاه مردم افغانستان، به‌ویژه جامعه هزاره و شیعه و زنان محروم از حقوق، را جدی بگیرند و حداقل از حمایت طالبان دست بردارند.

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