به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، در مصاحبه با «لیز دوست» خبرنگار ارشد بی‌بی‌سی، اعلام کرد که تمام کشورها از امارت اسلامی خواسته‌اند اجازه دهند دختران افغان به مدرسه بروند.

متقی با تأیید دریافت این پیام از سوی کشورهای اسلامی و غربی، تأکید کرد که افغانستان نباید صرفاً از زاویه نگاه غربی سنجیده شود. او گفت: «رفتار با زنان نباید از عینک فرهنگ و سنت غربی دیده شود؛ ارزش‌های افغانستان باید در نظر گرفته شود.» به گفته وی، همه‌چیز برای زنان ممنوع نشده است و می‌توان در شهرهایی مانند کابل مشاهده کرد که زنان در بخش‌های مختلف کار می‌کنند، تجارت می‌کنند یا به مدارس ابتدایی و مدارس دینی می‌روند.

سرپرست وزارت خارجه طالبان مدعی شد حدود سه میلیون دختر در دوره ابتدایی و مدارس دینی مشغول تحصیل هستند و ده‌ها هزار زن نیز در حوزه‌های درمان، معارف و تجارت‌های کوچک فعالیت دارند. او از جامعه جهانی خواست واقعیت‌های داخلی افغانستان را در نظر بگیرد.

متقی در عین حال نگرانی دیپلمات‌ها و سازمان‌های بین‌المللی درباره ادامه محرومیت دختران از آموزش متوسطه را پذیرفت و گفت این وضعیت ممکن است در آینده به کمبود معلمان زن و پزشکان زن منجر شود. وی اظهار داشت: «این واقعاً یک مشکل است و به آن رسیدگی خواهد شد»، اما افزود که افغانستان در حال حاضر با چنین کمبودهایی روبه‌رو نیست.

این اظهارات در شرایطی مطرح شده که بیش از چهار سال از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از کلاس ششم می‌گذرد و افغانستان همچنان تنها کشور جهان است که آموزش دختران را پس از دوره ابتدایی متوقف کرده است. طالبان این محدودیت را موقتی می‌خواند، اما تاکنون زمان مشخصی برای بازگشایی مدارس اعلام نکرده است.

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