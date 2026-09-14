به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اعلام کرد برای جایگزینی کشت خشخاش در افغانستان، زعفران و گل‌محمدی را ترویج می‌کند.

این سازمان امروز (دوشنبه ۲۳ شهریور) در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که برنامه مذکور با حمایت مالی دولت ایتالیا هم‌اکنون در استان‌های ننگرهار و هرات در حال اجراست.

در پیام تصریح شده که بر اساس این طرح، کشت و فرآوری زعفران و گل‌محمدی به‌عنوان جایگزین خشخاش میان کشاورزان این مناطق ترویج می‌شود. همچنین مهارت‌هایی مانند پشم‌ریسی، ابریشم‌بافی و فرآوری سبزیجات به آنان آموزش داده می‌شود.

گفتنی است، کشت و تولید مواد مخدر در دوره نظام جمهوری در مناطق تحت کنترل دولت ممنوع بود، اما در مناطق تحت نفوذ طالبان ادامه داشت. طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان، در سال ۲۰۲۲ کشت، تولید و تجارت مواد مخدر را ممنوع اعلام کرد.

سازمان ملل متحد پیشتر گفته بود که این فرمان تا ۹۵ درصد کشت خشخاش را کاهش داده است، اما نبود جایگزین مناسب برای کشاورزان و سودآوری بالای آن برای فروشندگان، مانع از ریشه‌کنی کامل مزارع مواد مخدر شده است.

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