به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع قدس گزارش دادند که گروه‌های شهرک‌نشین به رهبری شخصیت‌های تندروی صهیونیست، از جمله خاخام «الیشا وولفسون»، از طریق باب المغاربه وارد مسجدالاقصی شدند و در بخش شرقی و مقابل قبةالصخره آیین‌های تلمودی و گردش‌های تحریک‌آمیز انجام دادند.

این تجاوزها در ادامه ورود ۵۹۳ شهرک‌نشین به مسجدالاقصی در روز گذشته (یکشنبه) انجام شد. آنها نمازها و مراسم جمعی برگزار کردند، در حالی که تدابیر ضد فلسطینی‌ها تشدید شده، هویت شماری از نمازگزاران در دروازه‌ها ضبط و شماری دیگر از منطقه دور شده‌اند.

بر پایه داده‌های منتشرشده از استان قدس در ماه اوت، حدود ۵۰۰۹ شهرک‌نشین به حیاط‌های مسجدالاقصی وارد شدند. این آمار نشان می‌دهد ورودها به فعالیتی تقریباً روزانه تبدیل شده که با زور سلاح تحمیل می‌شود و نمازگزاران فلسطینی از مقابله با آن بازداشته می‌شوند.

جنبش حماس در بیانیه‌ای مطبوعاتی نسبت به خطر رفتار رژیم صهیونیستی و گروه‌های تندروی «هیکل» هشدار داد و تأکید کرد: این موضوع از حد ورود ساده فراتر رفته و به مسیری برای تحمیل واقعیت دینی و سیاسی تازه و تغییر وضعیت تاریخی و قانونی موجود تبدیل شده است.

حماس توضیح داد: این اقدامات اکنون شامل سجده، دمیدن در شیپور، آواز و نمازهای علنی با پشتیبانی سیاسی و حضور مقامات رژیم صهیونیستی است.

جنبش حماس تأکید کرد: مسجدالاقصی با تمام مساحت ۱۴۴ هکتاری خود، «مسجدی کاملاً اسلامی» است و دولت رژیم صهیونیستی مسئولیت کامل پیامدهای تشدید تجاوز به مقدسات اسلامی را بر عهده دارد.

حماس از فلسطینی‌ها و ساکنان قدس و سرزمین‌های اشغالی خواست حضور و ایستادگی خود را در مسجد افزایش دهند و از جامعه بین‌المللی و سازمان‌های عربی و اسلامی خواست برای توقف این تجاوزها فوراً اقدام کنند.

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