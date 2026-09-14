به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ‌ سید عباس الموسوی از اعضای جنبش نجباء و نماینده آن در ایران تصریح کرد که مقاومت نه میدان را رها کرده و نه سلاحهایش را تحویل خواهد داد.

وی بر ادامه قاطع راه امام شهید حضرت آیت الله خامنه ای(قدس سره الشریف) و گرفتن انتقام خون پاکشان تاکید کرد.

الموسوی تصریح کرد: حتی اگر تمام دولتمردان آمریکایی و صهیونیست و کل متحدان و ارتش‌هایشان را به هلاکت برسانیم،خون کثیفشان به اندازه یک قطره خون امام شهید خامنه‌ای ارزش ندارد.

وی اولین برنامه مقاومت در راستای خون خواهی را اخراج نظامیان اشغالگر آمریکایی از منطقه عنوان کرد و گفت: اگر (در عراق) باقی بمانند، زیر هر سنگ و دیواری پنهان شوند، آنها را خواهیم کُشت.

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